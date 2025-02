Welche Regeln müssen Dschungelcamper eigentlich befolgen?

Die diesjährigen Promis im Dschungelcamp wurden schon relativ früh für ihre Regelbrüche bestraft. Aber an welche Regeln müssen die Camper sich eigentlich halten? Wie Bild berichtet, gibt es weitaus mehr Vorschriften, als in der Show ersichtlich wird. Neben altbekannten Aspekten wie der gemeinsamen Nachtwache, der Mikrofonpflicht und der Nicht-Schlafen-Regel für den Tag müssen die Stars sich noch an andere Dinge halten. Eine wohl lebensrettende Regel ist die, bei der es um den Umgang mit Lebensmitteln geht. Die Kandidaten dürfen nur das essen, was sie von der Produktion bekommen – sprich Reis und Bohnen und dazu die in den Prüfungen gewonnenen Nahrungsmittel. Sie dürfen nicht essen, was im Dschungel kreucht und fleucht, zum einen wegen des Naturschutzes und zum anderen, weil vieles hochgiftig sein kann. Auch dürfen sie keine Lebensmittel lagern.

Ebenfalls wichtig ist die Hygiene-Regel. Um sich keine Bakterien oder Ähnliches einzufangen, sind die Camper verpflichtet, das Wasser zum Kochen oder Trinken abzukochen. Außerdem darf das Team nicht im Fluss baden, nur in dem kleinen Tümpel. Auch sprachlich gibt es eine Regel, an die sich alle halten müssen: Im Camp darf ausschließlich Deutsch gesprochen werden – wer in einer anderen Sprache kommuniziert, kann dafür bestraft werden. Schließlich gibt es noch eine Vorschrift, bei der es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie gebrochen wird. Dabei geht es um die Tiere, die sich ins Camp verirren können – die dürfen nämlich unter keinen Umständen getötet werden. Sollte das doch vorsätzlich der Fall sein, kann sogar der Rausschmiss drohen.

Im Dschungelcamp 2025 mussten bereits harte Maßnahmen ergriffen werden, weil die Promis sich nicht an das Regelwerk hielten. Was alle Jahre wieder vorkommt, ist das Tauschen von Zigaretten oder das Schlafen am Tag. Hinzu kommt der Schmuggel von unerlaubten Gegenständen. Den Vogel schoss sicherlich in diesem Jahr Yeliz Koc (31) ab. Das Reality-Sternchen versteckte nämlich eine Vape unter ihrer Slipeinlage. Bis Tag fünf sammelten die Camper 50 Verstöße und wurden dafür bitter bestraft: Die Konsequenz ist die Abgabe aller Luxusartikel bis auf zwei Stück. Die Diskussion, wer einen Artikel behalten darf, ließ natürlich nicht lange auf sich warten.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten Sam Dylan, Jörg Dahlmann und Anna-Carina Woitschack

RTL Yeliz Koc, Dschungelcamp 2025

