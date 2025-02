Annika Raßbach ist die neue Expertin bei "Bares für Rares"

Annika Raßbach ist die neue Expertin bei der beliebten ZDF-Trödelshow Bares für Rares. Am Montag machte sie ihr Debüt als Teil des Expertenteams und wurde von Moderator Horst Lichter (63) herzlich begrüßt: "Heute freue ich mich ganz besonders, denn wir haben eine neue Expertin im Team." Annika ist den Zuschauern dabei kein unbekanntes Gesicht, denn sie war bereits im Oktober 2024 als Verkäuferin in der Sendung zu sehen. Damals hatte sie zwei Bilder für insgesamt 2.300 Euro verkauft und dabei ihre große Leidenschaft für Antiquitäten geteilt.

Der Weg zur Expertin begann für die medizinische Fachangestellte mit ihrer begeisterten Vorliebe für Antiquitäten. Schon seit über 20 Jahren hat sich Annika autodidaktisch fundiertes Wissen über alte Möbel und Automaten angeeignet, die sie auf Trödelmärkten und in Antiquitätenläden entdeckt, restauriert und repariert. Wie sie nun verriet, hatte sie nicht damit gerechnet, dass die ZDF-Produktion ihr so schnell nach ihrem Auftritt als Verkäuferin einen Vertrag anbieten würde. "Als großer Fan seit der ersten Stunde an war es für mich immer ein Traum, in dieser Sendung mal als Verkäuferin dabei zu sein", erklärte sie der Bild-Zeitung. Dass sie später sogar Expertin werden würde, hätte sie "sich in ihren kühnsten Träumen nicht gedacht".

Privat ist Annika Mutter einer Tochter und lebt in Nordrhein-Westfalen, wo ihre Werkstatt Raum für ihre Leidenschaft bietet. Mit ihrer Arbeit bei "Bares für Rares" hat sie sich nun einen Herzenswunsch erfüllt. Trotz anfänglicher Nervosität während ihres Expertendebüts meisterte sie ihre Aufgabe mit Bravour. Besonders Horst Lichter war begeistert. "Das war spitze, spitze war das!", lobte er ihre erste Expertise. Annikas Begeisterung für außergewöhnliche Objekte und ihr Auge fürs Detail passen perfekt in die Show, die seit Jahren von ihrer charmanten Mischung aus Trödelgeschichte und Expertenwissen lebt.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

Anzeige Anzeige

Anzeige