Über 2.000 Folgen: Das macht "Bares für Rares" so spannend

Bares für Rares ist ein richtiger Quotengarant. Schon über 2.000 Folgen gibt es von der Trödelshow, in der Kandidaten ihre Habseligkeiten verkaufen können. Horst Lichter (62) führt durch die Sendung und glänzt dabei mit seiner humorvollen rheinischen Art. Auch nach zehn Jahren ist ein Ende noch nicht in Sicht, denn im Durchschnitt schauen zwei Millionen Menschen die "Bares für Rares"-Folgen. Warum die Show so erfolgreich ist, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

