Null Sterne: Sam Dylan versemmelt nächste Dschungelprüfung

Sam Dylan (33) musste sich auch heute wieder in der Dschungelprüfung beweisen – und das verlangte ihm so einiges ab, denn für ihn ging es hoch hinaus: Der Realitystar musste eine 15 Meter hohe Leiter erklimmen, um vier Boxen mit Sternen zu erreichen. An der Kletterwand befanden sich außerdem weitere Sterne. "Höhe ist ja gar nicht meins, das war ja schon am ersten Tag mein Problem. Und jetzt, wo ich das sehe, geht mir schon einer ab. Ich habe Höhenangst", schluchzte der Das große Promi-Büßen-Gewinner und es kullerten direkt viele Tränen. Trotz der großen Furcht biss die TV-Bekanntheit aber die Zähne zusammen und trat die Prüfung an. Nach kurzer Zeit versagten dann jedoch die Kräfte und Sam konnte sich nicht länger an der Kletterwand halten – somit verlor er die drei erspielten Sterne und ging letztendlich leer aus.

Von den Zuschauern bekommt Sam trotzdem Zuspruch. Zahlreiche von ihnen haben Mitleid mit dem Dauer-Prüfungs-Camper. "So auf dem Sofa sitzen und sich lustig machen über Sam ist ja einfach. Aber ich würde, glaube ich, noch viel cringiger sein", schreibt beispielsweise ein Fan auf X. Auch ein weiterer Nutzer hat Respekt für den Das Sommerhaus der Stars-Sieger und meint: "Immerhin hat er noch nicht aufgegeben. Das ist doch schon mal ein Fortschritt." Ein anderer Social-Media-User behauptet außerdem: "Okay, das tut mir jetzt echt leid. Hätte ihm die Sterne heute echt gegönnt. Schade!"

Dass Sam eher weniger gut bei einer Dschungelprüfung abschnitt, war nicht das erste Mal. Die ersten drei Challenges, in die er gewählt wurde, brach der Influencer sogar komplett ab. Das stieß beim Publikum sauer auf und sie forderten eine Änderung für die Show. "Neue Regeln erforderlich: Wer dreimal eine Prüfung abbricht, muss das Camp verlassen und sollte weniger Geld bekommen!", lautete es auf Instagram. Ob der Sender zukünftig seine Richtlinien überdenkt, bleibt jedoch offen.

