Leo Woodall hat Probleme mit Objektifizierung in Rollen

Leo Woodall (28), bekannt aus der zweiten Staffel der Erfolgsserie "White Lotus" und seiner Rolle in "Bridget Jones: Mad About The Boy", sprach in einem Interview mit Radio Times über die Schattenseiten seines Erfolgs. Der Schauspieler, der oft als Herzensbrecher und Liebhaber auf der Leinwand zu sehen ist, äußerte sich zu den Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit solchen Rollen einhergehen. "Es gibt auch Seiten, bei denen man sich ziemlich verletzlich und ausgeliefert fühlen kann. Diese Seite ist nicht so lustig. Wenn man eine so beschriebene Rolle spielt, kann man nicht anders, als sich selbst zu betrachten und zu fragen: 'Bin ich dieser Typ?' Es besteht manchmal ein gewisser Druck, damit die Leute einem das abkaufen", erklärte Leo und gab zu, dass diese Objektifizierung nicht immer angenehm sei. Besonders nach dem schnellen Karrieresprung in den letzten Jahren habe ihn die plötzliche Berühmtheit manchmal überfordert.

Leo wird in der neuen Bridget-Jones-Verfilmung den Charakter Roxster spielen, den jüngeren Geliebten von Bridget, verkörpert von Renée Zellweger (55). Der Film basiert auf Helen Fieldings (66) Roman "Mad About The Boy". Leo betonte, wie wichtig es sei, auch ungewöhnliche Beziehungen – wie die zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann – in Filmen zu zeigen. "Diese Dynamik hat es in der realen Welt schon immer gegeben. Und aus Gründen, die ich nicht kenne, wird sie jetzt auf der Leinwand dargestellt. Das ist wichtig, denn das ist es, was das Filmemachen am besten kann: alle Lebensbereiche zu porträtieren", sagte er.

Privat hält sich Leo oft bedeckt, gibt aber hin und wieder kleine Einblicke in sein Leben abseits der Kameras. Seit seinem Durchbruch hat er immer wieder betont, wie bedeutend es für ihn sei, bodenständig zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Handwerk der Schauspielerei. Geboren und aufgewachsen in London, begann Leo seine Karriere mit kleineren Rollen, bevor er in der Netflix-Produktion "One Day" und später in "White Lotus" internationale Aufmerksamkeit erlangte. Trotz seines Erfolgs und seiner wachsenden Popularität beschreibt sich Leo selbst als neugierig, aber geerdet. Neben der Schauspielerei setzt sich Leo auch für wohltätige Zwecke ein und gehört zu den Gesichtern der diesjährigen Kampagne von Red Nose Day.

Getty Images Leo Woodall, Schauspieler

Instagram / meghannfahy Meghann Fahy und Leo Woodall, Schauspieler

