Meghann Fahy genießt tropischen Pärchenurlaub mit ihrem Leo

Meghann Fahy (34) startet ziemlich relaxt in das Jahr: Auf Instagram schickt sie ihren Fans ein paar Urlaubsgrüße und teilt eine Reihe von Fotos von sich. Auf einigen posiert sie grazil auf einem Boot oder genießt die Sonne im Pool. Nur ein Foto lässt vermuten, dass die "The Perfect Couple"-Darstellerin ihre Zeit nicht alleine verbringt: Ein Schnappschuss zeigt zwei Schatten, die auf weichen Sand fallen. Die beiden Figuren küssen sich – und Meghann hat ihren langjährigen Freund, Leo Woodall (28), vertaggt. Der "One Day"-Star taucht fast nie auf dem Account von Meghann auf, weswegen dieses süße Bild wirklich etwas Besonderes ist.

Meghann und Leo haben sich als Co-Stars bei der Hitserie "White Lotus" kennengelernt. Lange hielten sie ihre Romanze geheim – fast ein Jahr lang haben die Fans der beiden gemunkelt und geraten, was genau bei den beiden lief. Nachdem sie endlich ihr Paar-Debüt gefeiert hatten, verriet ein Insider gegenüber Daily Mail: "Am Anfang ihrer Beziehung wollten sie ihre Liebe privat halten, weil sie noch ganz frisch war und sie nicht genau wussten, was daraus werden würde." Und da sie auch noch zu der Zeit in der gleichen Serie zu sehen waren, wollten sie die Aufmerksamkeit der Zuschauer nicht von dem Projekt ablenken.

Obwohl sie nun schon lange offiziell zusammen sind, haben sie erst im Februar des vergangenen Jahres ihr erstes Pärchenfoto geteilt – und bis jetzt nur zwei weitere. Auf einem sieht man allerdings nur die Schuhe der beiden nebeneinander. Auf dem anderen scheint ein junger Herr Meghann die Schuhe zu schließen. Allerdings ist es unmöglich zu erkennen, ob es sich dabei um Leo handelt oder nicht. Dies ist das erste, auf dem sie ihren Liebsten auch noch markiert, sodass sich alle sicher sein können, dass er dabei ist.

Instagram / meghannfahey Die Schatten von Meghann Fahey und Leo Woodall, Januar 2025

Instagram / meghannfahy Meghann Fahy und Leo Woodall, Schauspieler

