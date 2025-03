Nach "White Lotus"-Erfolg begann Leo Woodall eine Therapie

Leo Woodall (28) hat offenbart, dass er nach seinem plötzlichen Ruhm durch die Serie "The White Lotus" den Entschluss gefasst habe, eine Therapie zu beginnen. Im Podcast "Reign with Josh Smith" erzählte der britische Schauspieler, dass er die Unterstützung eines Profis gesucht habe, um sich selbst treu zu bleiben und den Herausforderungen der neuen Aufmerksamkeit standzuhalten. "Als es mit 'White Lotus' richtig losging, musste ich schnell handeln, um mich zu schützen und sicherzustellen, dass ich mich selbst nicht verliere", erklärte er. Für ihn sei diese Entscheidung ein wichtiger Schritt gewesen, um mit der erhöhten Sichtbarkeit und dem damit verbundenen Druck umzugehen.

Im selben Gespräch offenbarte Leo auch, wie die Erfahrung der Therapie ihm geholfen hätten, sich weiterzuentwickeln – sowohl persönlich als auch in der Wahrnehmung anderer. "Therapie hat mir nicht nur Selbstbewusstsein gegeben, sondern auch eine Akzeptanz dafür, dass andere Menschen mit ihren eigenen Problemen kämpfen." Es habe Tage gegeben, an denen er sich großartig gefühlt hätte und gedacht habe, er bräuchte keine Therapie – doch gerade diese Sitzungen seien für ihn besonders wichtig gewesen, um langfristig resilient zu bleiben. Neben seiner Psychotherapie genießt Leo aber aktuell einen Höhepunkt seiner Karriere: Er spielt den jüngeren Liebhaber Roxster in der "Bridget Jones"-Fortsetzung "Verrückt nach ihm" an der Seite von Renée Zellweger (55) und beschreibt die Rolle als eine "sehr besondere Erfahrung".

Die Fans von Leo sind längst begeistert von seiner Vielseitigkeit. Neben seinem Durchbruch mit "White Lotus" besticht der Brite vor allem durch seine bodenständige Art. Seit 2022 ist er glücklich mit seiner Schauspielkollegin Meghann Fahy (34) liiert, die er während der Dreharbeiten zur Serie in Sizilien kennengelernt hat. Im Gespräch mit der Presse betonte der Star zuletzt, wie wichtig Meghanns Unterstützung für ihn sei: "Ohne sie wäre alles ein bisschen zu verrückt." Seine aufstrebende Karriere ergänzt sich dabei perfekt mit der humorvollen Leichtigkeit der "Bridget Jones"-Reihe, die Leo - eigenen Aussagen zufolge - von klein auf als Weihnachtsklassiker begleitet habe: "Ein Teil davon zu sein, ist ein absoluter Traum."

Getty Images Leo Woodall im November 2022 in London

BFA/ Action Press Meghann Fahy und Leo Woodall

