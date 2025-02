Mitten im Drama: Blake Lively und Ryan teilen verliebte Pics

Ryan Reynolds (48) und Blake Lively (37) zeigen sich verliebt wie eh und je. Am Montagabend teilte Ryan auf Instagram ein gemeinsames Selfie, das das Paar gut gelaunt in einer romantischen Szenerie zeigt. Ryan trug einen schwarz-weiß karierten Mantel und Blake glänzte in einem eleganten Tweed-Mantel. Trotz ihres vollen Familienlebens mit vier Kindern – den Töchtern James (10), Inez (8) und Betty (5) sowie ihrem kleinen Sohn Olin – schaffen die beiden Schauspieler es, immer wieder Momente der Zweisamkeit zu genießen.

Das private Foto entstand nur Tage nach einem richterlichen Beschluss in New York, der öffentliche Aussagen zu Blakes laufendem Rechtsstreit mit Regisseur Justin Baldoni (41) verbietet. Im Mittelpunkt der Kontroverse stehen schwere Vorwürfe gegen den Filmemacher, die Blake Ende des vergangenen Jahres erhoben hatte – sie wirft ihm unprofessionelles und belästigendes Verhalten am Set von It Ends with Us vor. Justin konterte daraufhin mit einer millionenschweren Gegenklage, die Blake und Ryan zusammen mit dem Produzententeam als Verleumdung und Vertragsbruch bezeichnet hatte. Trotz der juristischen Schwere bleiben laut nahestehenden Quellen Blake und Ryan, die diese Klage abweisen lassen wollen, stark als Team: "Ryan ist immer ihr Fels in der Brandung. Sie haben so eine besondere Beziehung. Er ist in so vielerlei Hinsicht stolz auf sie", heißt es von einem Insider gegenüber dem Magazin People.

Blake und Ryan beweisen mit ihrem Selfie, dass sie sich trotz aller Herausforderungen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Paar, das seit ihrer Hochzeit 2012 als eines der stabilsten in Hollywood gilt, zeigt immer wieder, dass der Schlüssel zu ihrer glücklichen Beziehung in gegenseitigem Respekt und Humor liegt. Blake, die ihren Durchbruch mit Gossip Girl feierte, hat bereits mehrmals betont, wie wichtig ihr die Balance zwischen beruflichem Erfolg und Familienleben ist. Ryan, der für seine Kultrolle in Deadpool bekannt ist, scherzte in einem früheren Interview: "Wir sind ein richtiges Chaos zu Hause, aber es funktioniert irgendwie."

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni bei der Premiere von "Five Feet Apart", 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine"

Anzeige Anzeige