Blake Lively und Ryan wollen Justins Klage abweisen lassen

In dem seit Monaten anhaltenden Streit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) reichte letzterer Mitte Januar eine Verleumdungsklage gegen die Schauspielerin und ihren Mann Ryan Reynolds (48) ein. Darin fordert der Regisseur rund 390 Millionen Euro Schadensersatz. Genau diese Klage wollen Blake und Ryan auf keinen Fall so stehen lassen. Berichten von unter anderem Variety zufolge reichten ihre Anwälte vergangenen Donnerstag einen Antrag auf Abweisung dieser Klage vor dem zuständigen Bundesrichter ein. Auf Anweisung des Gerichts sollten die Juristen in einem Satz ihr Anliegen darlegen: "Die Lively-Reynolds-Parteien beabsichtigen, die Abweisung der Klage zu beantragen."

Aktuell steht es in der Auseinandersetzung zwischen Blake und Justin Aussage gegen Aussage. Die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin beschuldigte den 41-Jährigen, sie am Set des Films It Ends With Us nicht nur beleidigt und tyrannisiert, sondern sogar sexuell belästigt zu haben. Justin seinerseits hält dagegen und betonte unter anderem, dass Blake eine Schmierenkampagne gegen ihn führe und bewusst seinen Ruf in der Öffentlichkeit zerstören wolle. Auch deshalb klagte er wegen Verleumdung, Erpressung und Vertragsbruch in Bezug auf die Verträge zu ihrem Film.

Während die beiden sich immer weiter mit gegenseitigen Vorwürfen konfrontieren, geriet fast in Vergessenheit, dass sie den Film "It Ends With Us" repräsentieren. Während das Drama eigentlich gute Zahlen an den Kinokassen schrieb und eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen war, müssen die Fans aktuell wohl um einen zweiten Teil bangen. Klar ist: Die Hauptbesetzung des ersten Teils wird wohl kaum zurückkehren. Die Autorin der Romanvorlage, Colleen Hoover, hielt sich in dem Drama bisher eher bedeckt, auch wenn sie Blake bei Instagram als "freundliche und geduldige" Kollegin lobte. Dass sie vor einigen Wochen ihren Account deaktivierte, zeigt aber, dass sie zumindest eine Pause von den Streitigkeiten zu brauchen scheint.

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Getty Images Colleen Hoover im April 2023

