Romeo Beckham und Kim teilen süße Fotos vom Türkei-Urlaub

Romeo Beckham (22) und seine neue Freundin Kim Turnbull schweben zusammen auf Wolke sieben. Ihre Fans lassen die beiden nur zu gerne auf Social Media an ihrer Liebe teilhaben. So postet der Promi-Spross am vergangenen Montag auf seinem Instagram-Kanal süße Einblicke in seinen romantischen Urlaubstrip. Gemeinsam erkunden die Turteltauben aktuell nämlich die Türkei. Die Follower bekommen dabei spannende Fotos zu sehen: So liegen sich die zwei auf einem Schnappschuss in einer Einkaufsgasse im Arm und strahlen glücklich in die Kamera.

Die Fans sind begeistert von den idyllischen Eindrücken. Neben zahlreichen Kommentaren, die ihn herzlich in der Türkei willkommen heißen, geben manche seiner Anhänger ihm sogar direkt Ausflugstipps. Ein User empfiehlt: "Man kann sehr guten Fisch mit Blick auf den Bosporus im Lacivert Restaurant essen. Geh hin und genieße es!" Natürlich schwärmen seine Anhänger auch von dem süßen Pärchenfoto und überhäufen den Kommentarbereich unter dem Post mit Herz-Emojis.

Das sichtlich verliebte Pärchen begeistert die Fans immer wieder mit niedlichen Paarfotos im Netz. So teilte der Fußballer vor Kurzem traumhafte Schnappschüsse seiner sonnigen Auszeit auf den Turks- und Caicosinseln. In seiner Instagram-Story präsentierte er dabei auch voller Stolz seine Liebste am Strand. Auf dem Bild posierte Kim in einem knappen Bikini und hielt eine Muschel hoch. "Wie kann sie überhaupt echt sein?", schwärmte Romeo von der Schönheit.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, Februar 2025

Instagram / romeobeckham Kim Turnbull, DJane

