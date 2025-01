Urlaubsfoto: Romeo Beckham schwärmt von seiner Freundin Kim

Romeo Beckham (22) kann sein Glück wohl kaum fassen. Bis vor wenigen Tagen genoss der Promi-Spross gemeinsam mit seiner Freundin Kim Turnbull eine sonnige Auszeit auf den Turks- und Caicosinseln. Die schönen Momente hielt er in zahlreichen Fotos fest, die er seinen Fans nun in seiner Instagram-Story präsentiert. Vor allem ein Erinnerungs-Schnappschuss hat es dem Sohn von Victoria Beckham (50) angetan: der von seiner Freundin am Strand. Auf dem Bild posiert Kim in einem schwarzen Bikini mit einer Muschel in der Hand am Sandstrand und schaut erfreut in die Kamera. "Wie kann sie überhaupt echt sein?", schwärmt Romeo entzückt von der Schönheit seiner Liebsten.

Wie vernarrt der Brite in die DJane ist, macht er in den sozialen Medien immer wieder deutlich. So teilt er regelmäßig Einblicke in ihre romantische Beziehung. Das Paar ist erst seit wenigen Monaten offiziell zusammen. Nach langer Spekulation bestätigte Romeo die Beziehung im vergangenen November mit einem Foto auf Instagram, auf dem er Kim einen Kuss auf die Hand gibt.

Kim ist nicht die erste feste Freundin des 22-Jährigen. Von 2019 bis Anfang 2024 war er mit Mia Regan (22) liiert. Im Februar des vergangenen Jahres verkündeten sie jedoch ihre Trennung. "Die Liebe nimmt verschiedene Formen und Wege an, wenn man reifer wird. [...] Wir teilen jede Menge Liebe und Respekt füreinander", verkündete Mia damals in einem Statement auf Instagram. Trotz des Liebes-Aus wollen sie ihre jahrelange Freundschaft aufrechterhalten.

Instagram / romeobeckham Kim Turnbull, DJane

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham und Mia Regan

