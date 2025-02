Yvonne Catterfeld zeigt sich ungewohnt lasziv in Musikvideo

Yvonne Catterfeld (45) hat ihre Fans mit einem neuen Instagram-Clip überrascht, in dem sie ihre neueste Single "Hands On Me" präsentiert. Die Sängerin, die bislang vor allem für ihre gefühlvollen deutschen Pop-Balladen bekannt war, setzt in ihrem neuen Song auf elektronische Klänge und auffallend provokante Tanzbewegungen. Zusammen mit zwei Backgroundtänzern performt Yvonne in dem Video eine laszive Choreografie, bei der ihre Hände betont über Dekolleté und Hüfte gleiten. "Mach mit und zeig mir unsere Moves zu 'Hands On Me'! Ich bin gespannt", fordert die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihre Fans in der Videobeschreibung auf.

Der moderne und ungewohnt freizügige Stilwechsel kam allerdings nicht bei allen Anhängern gut an. Während einige Fans die Verwandlung der Sängerin begeistert feiern und Kommentare wie "Sehr mutig und erfrischend, super Sound" hinterlassen, hagelt es von anderer Seite Kritik. "Diese Art Musik passt überhaupt nicht zu ihr", schreibt ein User, ein anderer ergänzt: "Warum die Hände in den Genitalbereich? Konnte man keine anderen Choreografie-Schritte machen?" Dennoch gibt es auch viel Zustimmung für die neue Richtung, die Yvonne einschlägt. User loben die Choreografie und den Elektro-Sound und bezeichnen den Clip als "mutig" und "anders". Über den Zuspruch scheint sich die Sängerin zu freuen, denn der Song scheint für sie eine persönliche Weiterentwicklung zu sein.

Privat wirkte Yvonne, die seit Jahren als vielseitig talentierte Sängerin und Schauspielerin bekannt ist, in der Vergangenheit immer bodenständig und zurückhaltend. Mit ihrem neuen Stil könnte sich die Künstlerin allerdings bewusst von ihrem bisherigen Image lösen. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie vor allem in der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gespielt und später deutsche Pop-Hits wie "Für dich" veröffentlicht. Dass sie künstlerisch experimentiert, ist nicht neu – Yvonne, die einen neuen Partner an ihrer Seite hat, hatte bereits früher betont, dass sie sich nicht in eine musikalische Schublade stecken lassen wolle. Mit ihrem aktuellen Projekt spricht sie vermutlich ein neues, jüngeres Publikum an und zeigt einmal mehr, dass sie mit der Zeit gehen kann.

Getty Images Yvonne Catterfeld bei "The Masked Dancer"

SAT. 1 Yvonne Catterfeld bei "The Voice Senior"

