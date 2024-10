Über ein Jahr liiert: Ist das Yvonne Catterfelds Partner?

Seit über einem Jahr ist Yvonne Catterfeld (44) in einer glücklichen Beziehung. Einige Details über den Mann an ihrer Seite verriet sie hin und wieder bereits. So beispielsweise, dass er aus England komme und die beiden zu Hause überwiegend Englisch sprechen. Doch den Namen ihres Schatzes behält die Sängerin für sich. Bild möchte nun aber herausgefunden haben, wer er ist. Dem Blatt zufolge soll Yvonne mit Adam von Mack liiert sein, einem Fotografen, der sie bereits einige Male ablichten durfte.

Seinem Social-Media-Profil zufolge stammt Adam gebürtig aus Ungarn, lebt aber in London und pendelt regelmäßig "zwischen England, Deutschland und Südafrika". Zudem besteht sein jüngster Beitrag aus einem Foto von Yvonne auf ihrem neuen Single-Cover, das er geschossen hat. Laut Bild habe Adam eines der Bilder mit den Worten "Dies ist eines der Porträts, das ich am meisten mag" kommentiert. Generell soll der Lichtbildner die Beiträge der "Irgendwas"-Interpretin kommentieren oder neueste Aufnahmen von ihr, die er veröffentlicht, mit einem Sonnen-Emoji verzieren. Ob sie wirklich ein Paar sind, haben Yvonne und Adam aber noch nicht bestätigt.

Bevor die gebürtige Erfurterin mit ihrem jetzigen Lebenspartner zusammengekommen ist, war sie mit Oliver Wnuk zusammen. Die Beauty und die Stromberg-Bekanntheit gingen 14 Jahre lang gemeinsam durchs Leben. 2014 erblickte der gemeinsame Sohn Charlie das Licht der Welt, den Yvonne gelegentlich auch mal ihren Fans auf Social Media zeigt. Das Liebesglück der beiden Schauspieler war jedoch nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Dezember 2021 gaben die The Voice of Germany-Jurorin und der 48-Jährige ihre Trennung bekannt.

Instagram / adamvonmack Adam von Mack, Fotograf

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk, 2018

