Herzogin Meghan begeistert mit Video-Hommage an ihre Kinder

Herzogin Meghan (43) begeistert ihre Fans mit einem ganz persönlichen Video auf Instagram. Mit ungeschminktem Gesicht und einem lässigen Outfit, das aus einer blauen Jeans und einem schwarzen Pullover besteht, zeigt sie sich in ihrer gewohnt stilvollen Art. Besonderer Blickfang: Auf ihrem Pullover sind die Namen ihrer beiden Kinder, Archie (5) und Lilibet (3), in feiner weißer Schrift eingestickt – eine liebevolle Hommage an ihre Familie. Im Video zeigt Meghan, wie sie Merchandise der Sängerin Billie Eilish (23) erhalten hat, darunter ein handsigniertes Album. Sie erzählt, dass sie es einer 15-Jährigen schenken möchte, die durch die Waldbrände in Los Angeles im Januar ihr Zuhause verlor.

Meghan berichtet, dass sie die Mutter des Teenagers getroffen habe, als sie die von den Bränden betroffenen Gemeinden besuchte. Dabei habe sie erfahren, dass das Mädchen bei der Flucht ein geliebtes T-Shirt von der Sängerin verloren hatte. Um ihr eine Freude zu machen, plante Meghan, ihr den Fanartikel zu besorgen und neu zu überreichen. Gleichzeitig markiert das Video einen besonderen Moment: Es ist eine von wenigen privaten Updates auf ihrem neuen Instagram-Account, den sie Anfang Januar eröffnete. Zuvor hatte Meghan sich seit 2018 komplett aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen und später gemeinsam mit Prinz Harry (40) einen Account geführt, der seit ihrem Rücktritt als Senior Royals im Jahr 2020 nicht mehr genutzt wird.

Die Rückkehr auf Instagram ist für die Herzogin auch ein Schritt hin zu neuen Projekten. So nutzt Meghan die Plattform, um ihre persönliche Seite zu zeigen, während sie weiterhin bemüht ist, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Ein enger Freund der Familie verriet People, dass Harry besonders darauf bedacht sei, den beiden ein möglichst normales Leben zu ermöglichen – geprägt von Sicherheit und fernab des öffentlichen Drucks. Meghan bereitet zudem den Start ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" vor, deren Veröffentlichung nach den Bränden in Kalifornien auf März verschoben wurde. "Ich bin dankbar, dass Netflix Verständnis für diese Entscheidung hatte, da die Unterstützung der Betroffenen für mich Priorität hat", erklärte sie in einem Statement.

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

