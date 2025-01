"Werde einen finden": Prinz Harrys Versprechen an Brandopfer

Prinz Harry (40) hat kürzlich bei den Waldbrand-Katastrophen in Los Angeles, der Heimat seiner Frau Meghan (43), Herzogin von Sussex, einen besonderen Moment geschaffen, der für Aufmerksamkeit sorgte, wie das Magazin Mirror berichtet. Während das Paar sich freiwillig bei einer lokalen Essensausgabestelle engagierte, um Betroffenen der Brände zu helfen, ereignete sich eine rührende Szene: Der Prinz traf auf einen bettlägerigen älteren Mann, der unter den Evakuierten war, und fragte ihn, ob er etwas zu essen wolle. Als der Mann scherzhaft äußerte, dass er sich einen Donut wünsche, versprach Harry mit den Worten "Hier gibt es leider keinen Donut, aber ich werde einen finden", genau das zu besorgen – und erfüllte die Bitte nur wenige Minuten später.

Wie berichtet wurde, blieb der Moment von Fotografen unbeobachtet, doch Victor Gordo, der Bürgermeister von Pasadena, erzählte der lokalen Presse von der Zuwendung des Prinzen. Der ältere Mann habe nicht einmal gewusst, dass ein Mitglied der britischen Königsfamilie ihm den Wunsch erfüllt hatte. Der Bürgermeister selbst zeigte sich beeindruckt von Harrys "zupackendem" Ansatz und scherzte, dass dieser bei einer möglichen Kandidatur sicher seine Stimme hätte. Das Paar, das bei seiner Hilfe eher unauffällig bleiben wollte, trug unter anderem N95-Masken und setzte auf eine diskrete Erscheinung, um den Fokus auf die Hilfsarbeit zu lenken.

Harry und Meghan engagieren sich regelmäßig für soziale Zwecke, und auch bei den kalifornischen Waldbränden blieben sie ihrer Linie treu. Berichten zufolge haben sie nicht nur vor Ort bei der Essensverteilung geholfen, sondern boten auch Freunden, die ihr Zuhause aufgrund der Flammen verlassen mussten, Unterschlupf in ihrer Villa in Montecito. Der Herzog von Sussex hat in den letzten Jahren oft betont, wie wichtig ihm ein Leben im Dienste der Gemeinschaft ist. Seine Gesten, wie die Erfüllung des Wunsches des älteren Evakuierten, heben auch die zwischenmenschliche Seite seiner wohltätigen Arbeit hervor.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

