So denken die Fans über "Golden Bachelor"-Franz' letzte Rose

Der Golden Bachelor Franz Stärk (73) hat seine Wahl getroffen: Im Finale entschied sich der Rosenkavalier für Sylvia. Doch was halten die Fans von Franz' Entscheidung? Im Netz zeigen sich die meisten Zuschauer überrascht von der finalen Folge. "Krass, damit hätte ich null gerechnet. Ich war schon bei dem Rauswurf von Mercedes geschockt", findet ein User auf Instagram. Ein weiterer schreibt schockiert: "Nicht Lise?? Oh Mann..." Viele Fans hätten also lieber eine andere Frau mit der letzten Rose gesehen. "Ich hab ihn mit Mercedes gesehen oder Lise. So richtig war das kein Happy End", erklärt ein Kommentator enttäuscht.

Von Kandidatin Mercedes verabschiedete sich Franz schon nach den Homedates – eine Entscheidung, die auch Sylvia selbst sehr überraschte. Mit den beiden Finalistinnen Sylvia und Lise ging es dann in der letzten Folge noch auf die Dreamdates in Portugal. Es gibt auch viele Zuschauer, die Franz in seiner Wahl bestätigen. "Ich freue mich für Sylvia, eine sehr sympathische und ehrliche Frau. Viel Glück den beiden", kommentiert ein User. Ein weiterer freut sich: "Da habe ich nicht mit gerechnet, aber ich war von Anfang an Team Sylvia. Ich hoffe, die beiden sind noch zusammen."

Diese Hoffnung hat sich jedoch leider nicht bewahrheitet. Im "Aftershow"-Podcast plaudern Sylvia und Franz darüber, wie es nach Drehschluss mit ihnen weiterging. "Ich hatte Gefühle für dich. Aber ich glaube, das waren andere Gefühle, als dass ich sagen würde, ich bin verliebt. Ich bin ja eher, was das betrifft, vielleicht sowieso ein bisschen zu vorsichtig", schildert die 62-Jährige. Damit ist es offiziell: Die beiden sind kein Paar mehr. Dennoch betonen sie, sie hätten "ein tief freundschaftliches Verhältnis".

RTL Franz Stärk und Sylvia, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

RTL Franz Stärk und Mercedes bei "Golden Bachelor" 2025

