Sylvia dachte, Franz Stärk schenkt Mercedes die zweite Rose

Für Sylvia Schön ist die Golden Bachelor-Reise noch lange nicht vorbei. Die 62-Jährige ist eine der beiden Finalistinnen. Rosenkavalier Franz (73) musste sich in der vergangenen Nacht der Rosen zwischen ihr und ihren Mitstreiterinnen Lise und Mercedes entscheiden – dass er ausgerechnet für Letztere keine Rose mehr übrig hatte, habe Sylvia ziemlich überrascht. "Da stand Mercedes für mich noch vor Lise, denn sie war ja, wie man nun auch im TV sehen konnte, schon viel enger, vertrauter, verliebter als Lise und ich zu dem Zeitpunkt", erklärt sie Promiflash. Nachdem Franz dann seine erste Rose an Lise vergeben hatte, sei für sie klar gewesen: "Er entscheidet sich für Mercedes." Doch zu ihrer Überraschung fiel die Wahl des 73-Jährigen dann aber doch auf sie – Franz schenkte Sylvia seine zweite und zu dem Zeitpunkt letzte Rose.

Ob Franz seine Entscheidung unter anderem wegen des romantischen Dates mit Sylvia getroffen hatte? Beim Homedate mit der Spreewälderin in Folge zehn fiel nämlich der erste Kuss zwischen den beiden! Und für diesen fühlte sich Sylvia total bereit, wie sie Promiflash erzählt: "Das war ja unser erster Kuss überhaupt an diesem Tag und ich habe ihm dort signalisiert, dass er sich trauen darf." Doch das war nicht der erste Kuss, den der Pensionär im Laufe der Show verteilte. Unter anderem Lise und Mercedes waren gleichermaßen intim mit ihm geworden. Der Gedanke daran habe sie stets begleitet, gibt sie zu. Und nun auch noch mit der Ausstrahlung der Sendung zu erfahren, dass Franz für alle drei Damen gleichermaßen Gefühle hatte, das sei "schon speziell". "Das würde ich im normalen Leben nicht so schön finden", betont Sylvia. Angst, verletzt zu werden, hatte die "Golden Bachelor"-Teilnehmerin aber dennoch nicht: "Nein, diese Angst hatte ich überhaupt nicht. Franz ist ja immer sehr gentlemanlike mit allen Damen umgegangen."

Nicht nur Sylvia, auch die Zuschauer hatten mit Franz' Entscheidung wohl nicht gerechnet. "Nach dem traumhaften Date von Mercedes und Franz war ich wirklich überrascht, dass sie gehen musste", brachte ein Fan sein Erstaunen auf Instagram zum Ausdruck und ergänzte: "Sie ist so eine tolle Frau." Dass Mercedes eine tolle Frau ist, weiß der Golden Bachelor auch. Nichtsdestotrotz habe das "Gesamtpaket" für Sylvia und Lise gesprochen. Bei ihnen habe er "mehr Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte" feststellen können als mit der Berlinerin.

RTL Franz Stärk und Mercedes bei "Golden Bachelor" 2025

RTL Franz Stärk und Sylvia, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

