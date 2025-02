Spoiler: Sind "Golden Bachelor"-Franz und Sylvia ein Paar?

Seit wenigen Stunden können die Fans der Realityshow Golden Bachelor das Finale online abrufen. Wie bereits gespoilert wurde, konnte Sylvia Franz Stärks (73) Herz erobern. Im "Aftershow"-Podcast sind die beiden anschließend zu Gast gewesen und sprechen über die gemeinsame Zeit nach den Dreharbeiten. Wie steht es um die Beziehung der Brandenburgerin und des gebürtigen Dammerers?

+++ Vorsicht, jetzt folgt ein Spoiler +++

Direkt nach der Show mussten Franz und Sylvia erst einmal wieder in ihren Alltag finden und wollten ihre Liebe ganz langsam angehen. Natürlich klären die beiden auch, ob sie immer noch ein Paar sind, und die Antwort auf diese Frage wird viele Zuschauer traurig stimmen. Denn Franz und Sylvia sind getrennt! "Ich hatte Gefühle für dich. Aber ich glaube, das waren andere Gefühle, als dass ich sagen würde, ich bin verliebt. Ich bin ja eher, was das betrifft, vielleicht sowieso ein bisschen zu vorsichtig", schildert Sylvia während der Aufnahme. Zwar hat es zwischen den Bestagern in Sachen Liebe nicht gepasst, doch auf platonischer Ebene scheint es gefunkt zu haben. Denn Franz und Sylvia haben "ein tief freundschaftliches Verhältnis".

Weitere Details wird es höchstwahrscheinlich beim großen Wiedersehen geben. Denn der Sender kündigte auf Instagram an: "Auch nach der letzten Rose gibt es Redebedarf. Ab dem 4. Februar um 18 Uhr auf dem Bachelor(ette) YouTube-Kanal." Moderiert wird das Ganze von Stephanie Brungs (36).

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

RTL Franz Stärk und Sylvia, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

RTL Sylvia und Franz Stärk