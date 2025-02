So geht es Sam Dylan nach seinem Dschungelcamp-Rauswurf

An Tag zwölf des diesjährigen Dschungelcamps hieß es für Sam Dylan (33) Abschied nehmen: Der Realitystar erhielt die wenigstens Zuschaueranrufe und musste die australische Wildnis verlassen. Im Imperial-Hotel [ehemals Versace-Hotel] genieße der Freund von Rafi Rachek (35) nun seinen neugewonnenen Luxus, wie er auf einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, betont. "Mir geht es richtig gut. Ich wollte immer schon mal im Versace sein und freue mich auf den ganzen Luxus hier", schwärmt der Sommerhaus-Gewinner. "Nach dem ganzen Elend" freue er sich jetzt besonders darauf, Sushi, Döner und Burger zu essen.

Über seinen Exit schien Sam im Dschungel eher erleichtert zu sein. Doch mittlerweile sei der Influencer auch etwas enttäuscht darüber, nicht weiter an dem Abenteuer teilnehmen zu können. Nachdem er zahlreiche Fankommentare gelesen habe, die seinen Rauswurf beklagen, sei auch bei ihm die Enttäuschung hochgekommen. "Es freut mich einfach, so viel Positives zu bekommen, dass die Leute wirklich Spaß daran hatten, dass ich dabei war und dann enttäuscht es mich irgendwie doch, dass ich schon raus bin", erklärt der Entertainer.

Besonders in der ersten Woche des diesjährigen Dschungelcamps stand Sam Tag für Tag im Fokus der Fans. Durch das Zuschauer-Voting wurde der Realitystar von Tag eins bis Tag acht in jede Prüfung gewählt. Selbst Moderatorin Sonja Zietlow (56) scherzte schon über Sams fortlaufende Prüfungssträhne. "Sam, du warst jetzt so häufig bei den Dschungelprüfungen, die Vögel imitieren schon deinen Schrei", witzelte die TV-Bekanntheit am Donnerstagabend.

Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

