Brittany Cartwright ist wieder auf der Suche nach Mr. Right

Brittany Cartwright (36) hat nach ihrer Trennung von Jax Taylor (45), die nun ein Jahr zurückliegt, offenbart, dass sie bereit sei, wieder ins Datingleben einzutauchen. In einem Interview mit Us Weekly erklärte die 36-Jährige, dass sie derzeit zwar Spaß daran habe, sich umzuschauen, aber ihr Sohn Cruz stets an erster Stelle stehe: "Ich bin eine alleinerziehende Mutter, also muss jemand in mein verrücktes Leben passen." Brittany lege außerdem Wert darauf, dass mögliche Partner nicht vorschnell in das Leben ihres dreijährigen Sohnes eingeführt werden: "Das passiert nur, wenn es wirklich lange ernst ist."

Bei der Auswahl eines neuen Partners hat der Realitystar klare Vorstellungen: Humor, Zuverlässigkeit und Engagement stehen ganz oben auf ihrer Liste. "Jemand, der mich zum Lachen bringt, ist mir besonders wichtig. Es ist so bedeutend, Spaß mit dem Partner zu haben", erklärte Brittany. Sie betonte, dass sie sich einen Menschen wünsche, der Versprechen einhält und sich bemüht, den Alltag mit ihr zu gestalten.

Neben ihrer Rückkehr in die Datingwelt hat Brittany kürzlich eine Zusammenarbeit mit der Marke Charmin angekündigt und findet darin ebenfalls einen humorvollen Bezug zur Partnersuche. "Viele Frauen wissen, dass es im Badezimmer beginnt. Wie ein Mann sein Bad organisiert, sagt viel über ihn aus!", witzelte sie gegenüber Us Weekly. Brittany, die privat gerne ihre lustige und bodenständige Seite zeigt, hat seit ihrem Durchbruch als Realitystar immer wieder betont, wie wichtig Authentizität in ihrem Leben sei. Trotz turbulenter Jahre zwischen Showdrehs und Scheidung scheint sie sich derzeit darauf zu konzentrieren, ihr Leben mit ihrem Sohn neu zu ordnen und dabei bewusst auf die kleinen Dinge zu achten.

Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, August 2024

