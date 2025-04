Das wird Brittany Cartwright ihrem Ex Jax nie vergeben

Brittany Cartwright (36) verpasst ihrem Ex-Partner Jax Taylor (45) eine bittere Abrechnung. Die Reality-TV-Darstellerin erklärt gegenüber People, sie werde Jax "niemals vergeben", dass er sich nach ihrer Trennung geweigert habe, das gemeinsame Haus zu verlassen. Die beiden haben sich bereits vor über einem Jahr getrennt, doch Jax soll sieben Monate lang darauf bestanden haben, in dem Haus zu bleiben, während Brittany gezwungen gewesen sei, mit ihrem Sohn Cruz in verschiedene Mietwohnungen umzuziehen. "Ich habe ihm sogar angeboten, in die Mietwohnungen zu ziehen, die ich bezahlt habe, aber er hat es trotzdem nicht getan, unter keinen Umständen", sagt Brittany im Gespräch.

Erst im Dezember 2024 zog Jax schließlich aus und kaufte sich eine Eigentumswohnung in Hollywood. Brittany spekuliert, dass seine Entscheidung weniger mit Einsicht als vielmehr mit der bevorstehenden zweiten Staffel ihrer Show "The Valley" zu tun hatte, in der Kameras gezeigt hätten, wie sie das gemeinsame Zuhause verlassen musste. "Ich denke, als die Kameras dann liefen, hat er realisiert: 'Oh Gott, jetzt wird jeder sehen, dass ich sie habe ausziehen lassen.'" Trotz der schmerzlichen Erinnerungen hat Brittany nicht vor, das Haus zu verkaufen. Ihr Sohn Cruz, der Autismus hat, habe dort ein stabiles Umfeld und sie sei stolz darauf, das Haus allein finanzieren zu können. "Jax Taylor hilft mir bei nichts, wirklich gar nichts", betont die 36-Jährige.

Brittany, die ursprünglich aus Kentucky stammt, zeigt sich im Interview sichtlich stolz darauf, wie sie sich aus einfachen Verhältnissen ein beeindruckendes Leben aufgebaut hat. Das Haus sei ein starkes Symbol ihres Erfolgs und werde weder durch die Trennung noch durch vergangene Konflikte seinen Wert für sie verlieren. Mit Sohn Cruz teile sie dort einen Alltag voller Liebe, in dem sie ihn unterstützen und fördern würde. Brittany erzählt außerdem, wie wichtig ihr Beständigkeit für ihren Sohn sei, besonders nach der turbulenten Zeit der Trennung. Trotz der schwierigen Vergangenheit blickt sie allerdings optimistisch in die Zukunft und stellt klar: "Ich habe nie gedacht, dass ich jemals so etwas schaffen würde – und ich bin einfach stolz auf mich." Diese Stärke hat sie sicherlich durch die schwierige Zeit getragen.

Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, Dezember 2024

