Nach Jax-Trennung: Brittany Cartwright ist bereit fürs Daten

Brittany Cartwright (35) will sich wieder ins Datingleben stürzen! Ende August machte die Reality-TV-Bekanntheit Nägel mit Köpfen und reichte die Scheidung von ihrem Mann Jax Taylor (45) ein – die zwei befanden sich seit Februar in einer Beziehungspause. Lange Trübsal blasen will die US-Amerikanerin aber nicht. In einem Interview mit DailyMail erklärt sie nun: "Ich würde wieder daten, bin aber momentan nicht auf der Suche nach einem festen Freund. Ich halte mir alle Optionen offen."

Auch wenn die 35-Jährige jetzt wohl bereit dazu ist, wieder jemanden kennenzulernen, waren die vergangenen Monate schwer für sie. Mittlerweile geht es ihr aber wieder besser. "Ich arbeite an mir, weil ich heilen muss. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass ich für immer mit Jax zusammen sein würde, also ist das eine Überraschung für mich. Ich brauche etwas Zeit, um zu heilen und weiterzukommen", so Brittany. Ihr Fokus liege aktuell auf ihrer persönlichen Heilung, ihrem Sohn und ihren beruflichen Projekten. Sie versuche stets positiv zu bleiben und jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt.

Brittany machte nach der Trennung nicht nur eine mentale, sondern auch eine körperliche Wandlung durch: Sie gönnte sich eine AirSculpt-Behandlung, die Fett entfernt und die Haut strafft. "Man kann sagen, dass ich einen Rache-Körper wollte. Ich wollte nach allem, was ich dieses Jahr durchgemacht habe, mein Bestes geben", erklärt sie im Interview mit dem Online-Magazin. Die TV-Bekanntheit fühle sich jetzt so gut wie noch nie. Sie und ihr Noch-Mann hatten sich 2015 kennengelernt. Vier Jahre – und einen Seitensprung von Jax – später gaben sich die beiden das Jawort. Ihr gemeinsamer Sohn Cruz kam im April 2021 zur Welt, für den Brittany das alleinige Sorgerecht möchte.

Instagram / brittany Brittany Cartwright, Reality-TV-Star

Instagram / brittany Brittany Cartwright, TV-Star

