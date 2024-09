So läuft Brittany Cartwrights Co-Parenting mit Jax Taylor

Brittany Cartwright (35) führte knapp zehn Jahre eine scheinbar glückliche Beziehung mit Jax Taylor (45), aus der auch ihr gemeinsamer Sohn Cruz hervorging. Erst kürzlich zog die "The Valley"-Bekanntheit jedoch den Schlussstrich in ihrer Ehe und reichte die Scheidung ein. Im Interview mit People spricht sie jetzt über ihr Co-Parenting mit dem "Vanderpump Rules"-Star – und offenbart, dass das gar nicht so einfach sei. "Das wird einige Zeit dauern. Die Dinge sind immer noch sehr schwierig zwischen uns", verrät sie.

Trotzdem wisse Brittany, dass sie sich auf ihren einstigen Partner verlassen könne. "Zum größten Teil weiß ich, wenn ich etwas brauche, wenn Cruz etwas braucht, kann ich ihn anrufen und er wird für uns da sein", betont sie. Jax sei ein großartiger Vater – auch wenn er ein "schrecklicher Ehemann" war. Daher werde sie nie auf die Idee kommen, ihm Cruz wegzunehmen. "Wir werden Cruz immer an erster Stelle setzen und auf ein gesundes Co-Parenting hinarbeiten", erklärt die 35-Jährige.

Brittany und der ehemalige Barkeeper lernten sich 2015 während eines Aufenthalts in Las Vegas kennen. Für Jax ließ die Reality-TV-Darstellerin daraufhin ihr Leben in Kentucky zurück und zog zu ihm nach Los Angeles. Dort stand sie dann gemeinsam mit dem mittlerweile 45-Jährigen für "Vanderpump Rules" vor der Kamera, wodurch Zuschauer die Höhen und Tiefen des Paares miterleben konnten. Anfang 2024 verkündete sie, dass die beiden eine Beziehungspause einlegen – bevor sie schließlich im August die Entscheidung traf, sich von Jax scheiden zu lassen, wie Page Six berichtete.

Instagram / brittany Brittany Cartwright und Jax Taylor mit ihrem Sohn Cruz

Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor mit dem "Vanderpump Rules"-Cast, Juli 2018

