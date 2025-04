So meistert Brittany Cartwright Alltag mit autistischem Sohn

Brittany Cartwright (36), bekannt aus der Reality-TV-Serie "The Valley", hat öffentlich über die Autismus-Diagnose ihres dreijährigen Sohnes Cruz gesprochen. Wie sie in einem Interview mit dem Magazin Us Weekly erzählte, sei die Diagnose keine Überraschung gewesen: "Es war kein Schock, als wir es erfuhren, aber es endlich zu wissen – das öffnet viele Türen." Brittany erklärte, Cruz würde regelmäßig Ergotherapie, Sprachtherapie und die tägliche Begleitung eines therapeutischen Assistenten in seiner Klasse erhalten. "Er hat alles, was er braucht", versicherte die Single-Mom, die laut eigener Aussage auch wieder bereit sei, zu daten. Mit dieser Offenheit möchte sie "ihre Plattform nutzen, um etwas Gutes zu tun" und andere Familien, "die etwas Ähnliches durchmachen und vielleicht nicht wissen, wo sie anfangen sollen", zu ermutigen und zu unterstützen.

Brittany betonte, dass sie ihre Reichweite obendrein nutzen wolle, um mehr Bewusstsein für das Thema Autismus zu schaffen. Sie selbst sei noch dabei zu lernen, habe aber bereits viel Unterstützung von Menschen erhalten, die Ähnliches durchleben. Die 36-Jährige bedankte sich für die vielen positiven Nachrichten, die sie nach der Bekanntgabe der Diagnose erhalten habe. Gleichzeitig gestand sie, dass es frustrierend sein könne, Kommentare von Menschen zu lesen, die sich als Experten ausgeben: "Ich lerne selbst jeden Tag neu dazu", sagte sie. Trotz der Umstände scheint die Liebe zu ihrem Kind unerschütterlich: "Ich würde nichts an ihm ändern", schwärmte Brittany gegenüber Us Weekly. "Er ist ein erstaunlicher, besonderer kleiner Junge. Er ist im Moment noch weitgehend nonverbal, aber er sagt trotzdem ständig Dinge wie 'Mama'." Neben ihrer Rolle als Mutter plant Brittany, sich auch für wohltätige Organisationen im Bereich Autismus einzusetzen.

Auch persönlich gibt sich der Realitystar hoffnungsvoll und schaut optimistisch in die Zukunft. Nach ihrer turbulenten Trennung von Jax Taylor (45), mit dem sie seit 2015 zusammen war und den sie 2019 heiratete, konzentriert sich Brittany auf ihr Leben mit Cruz und darauf, sich wieder selbst zu finden. "Ich bekomme meinen Glanz und mein Selbstvertrauen zurück", betonte sie und fügte hinzu, wie wichtig es für sie sei, ihren Sohn auf seiner Reise zu begleiten. Sie sei dankbar für die Unterstützung und freue sich darauf, mit ihrem Engagement für Cruz und andere Betroffene einen Unterschied zu machen. "Andere Menschen haben sich an mich gewandt, die so etwas wie Fürsprecher sind", erinnerte sie sich im Interview. "Menschen, die lange Zeit für ihre Kinder gekämpft haben. Und sie sagten einfach: 'Danke, dass du das mit mir teilst.' Und das bedeutet mir sehr viel." Fans können Brittany auch in der zweiten Staffel von "The Valley" sehen, die am Dienstag, 15. April, startet.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019

Anzeige Anzeige