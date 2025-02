Christina Haack macht Beziehung mit Christopher offiziell

Während Christina Haack (41) mitten in ihrem Scheidungsverfahren steckt, verkündet die "Flip Or Flop"-Bekanntheit eine schöne Neuigkeit. Mit einem Pärchenfoto auf Instagram verrät die Unternehmerin ihren Fans von ihrer Beziehung mit Christopher Larocca. Auf dem Schnappschuss sitzt die Blondine auf dem Schoß des Geschäftsmanns, während beide es sich in einem Privatjet gut gehen lassen. Dabei tragen die Turteltauben komplett schwarze Outfits und haben ein Glas Champagner in der Hand. "Manche Flüge müssen einfach gepostet werden", schreibt die Blondine zu dem Post.

Für Christina ist das Foto der erste öffentliche Schritt in eine neue Beziehung, nachdem ihre Ehe mit Joshua Hall im Sommer 2024 in die Brüche gegangen war. Als sie und Christopher gegen Ende des vergangenen Jahres zusammen erwischt wurden, berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail: "Christina ist seit ein paar Monaten mit Chris Larocca zusammen. Sie sind immer zusammen und in der Gegend von Newport unterwegs." Wie es zu einem Kennenlernen des Kaliforniers und der 41-Jährigen kam, ist bislang nicht bekannt.

Falls Christopher und Christina den Schritt vor den Altar wagen würden, wäre es für den Realitystar die vierte Ehe. Vor Joshua war die Investorin bereits mit Ant Anstead (45) und Tarek El Moussa (43) verheiratet. Mit Letzterem hat sie zwei gemeinsame Kinder und eine gemeinsame Fernsehshow. In "The Flip Off" konkurriert Christina mit ihrem Ex-Mann und seiner neuen Frau Heather (37) um die besten Renovierungsprojekte. Kürzlich scherzte der Immobilienexperte gegenüber Us Weekly: "Ich hätte nie gedacht, dass diese Show jemals zustande kommen würde. Manchmal schaue ich rüber zu meiner Frau und dann zu Christina und frage mich: 'Wie bin ich hier gelandet?'"

Instagram / christinahaack Christopher Larocca und Christina Haack, Februar 2025

Getty Images Christina Haack und Tarek El Moussa, 2014

