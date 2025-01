Christina Haack zeigt sich erstmals mit ihrem neuen Freund

Christina Haack (41) wurde zum ersten Mal mit ihrem neuen Partner Christopher Larocca in der Öffentlichkeit gesichtet! Am Dienstag wurde die TV-Bekanntheit mit ihrem Freund am Flughafen in Los Angeles fotografiert, als sie entspannt zu einem Flug aufbrachen. Chris, CEO einer Telekommunikationsfirma, zeigte sich äußerst aufmerksam – auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, legte er eine Hand auf Christinas Rücken und begleitete sie Richtung Flugzeug. In einem luxuriösen privaten Terminal genossen sie zuvor Champagner sowie Kaviar und ließen es sich richtig gutgehen, wie Christina in einem Instagram-Post teilte.

Ein Insider enthüllte, dass Christina und Christopher bereits seit einigen Monaten ein Paar seien und häufig gemeinsam in ihrer Heimatregion Newport gesichtet wurden. Die beiden sollen zudem schon mehrere Reisen – auch ins Ausland – unternommen haben. Zuletzt befeuerte eine Reise nach Europa im Oktober einige Spekulationen, als sich Christina im Rahmen eines Ferrari-Events in Italien zeigte – angeblich an der Seite ihres neuen Partners. Auch bei einer Weihnachtsfeier im vergangenen Dezember wurden beide in denselben Gruppenfotos abgelichtet, auch wenn sie sich dort noch nicht offiziell als Paar präsentierten.

Christina, die mit ihren Renovierungsshows bekannt wurde, hat drei Kinder aus zwei früheren Ehen: Taylor und Brayden mit ihrem ersten Mann Tarek El Moussa (43) sowie Hudson mit Ant Anstead (45). Mit ihrem dritten Mann Josh Hall hat sie keine Kinder. Die zwei hatten sich im April 2022 nach etwa einem Jahr Beziehung das Jawort gegeben, zwei Jahre später war ihre Ehe allerdings wieder vorbei. Im Juli 2024 reichten sie die Scheidung ein, wenige Monate später wurde Christina erstmals mit Christopher gesichtet. Der Unternehmer bringt eine 17-jährige Tochter aus einer früheren Ehe mit in ihre Beziehung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Hall, TV-Maklerin

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall mit ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall

Anzeige Anzeige

Anzeige