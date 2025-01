Hausverkauf: Christina Haack muss Josh 146.000 Euro zahlen

Christina Haack (41), bekannt aus der TV-Show "Christina on the Coast", muss ihrem Ex-Partner Joshua Hall umgerechnet rund 146.400 Euro zahlen. Dies wurde gerichtlich angeordnet und bezieht sich auf den Verkauf ihrer gemeinsamen Luxusimmobilie in Nashville, die für knapp 4,4 Millionen Euro verkauft wurde. Laut Gerichtsdokumenten, die Daily Mail vorliegen, muss die Summe innerhalb von fünf Tagen nach Abschluss des Verkaufsprozesses auf ein treuhänderisch verwaltetes Konto überwiesen werden. Das Paar, das zwei Jahre verheiratet war, hatte im Juli 2024 die Scheidung eingereicht, doch die endgültige Einigung steht noch aus.

Christina erklärte kürzlich in der Radioshow "Jeff Lewis Live", dass ihre Trennung emotional und rechtlich kompliziert sei. Sie habe bereits Zahlungen geleistet, behauptet jedoch, dass Joshua damit unter anderem ein teures Auto – einen Bentley – gekauft habe. Und das, obwohl er angeblich keiner Arbeit nachgehe. Joshua hat diese Vorwürfe bisher nicht persönlich kommentiert.

Die Ehe mit Joshua war für Christina bereits die dritte. Ihre erste mit Tarek El Moussa (43) brachte zwei Kinder hervor: Tochter Taylor und Sohn Brayden. Aus ihrer zweiten Ehe mit Ant Anstead (45) stammt außerdem der gemeinsame Sohn Hudson. Trotz ihrer enttäuschenden Erfahrungen hat Christina die Hoffnung auf die Liebe nicht aufgegeben. Sie hat mit dem Unternehmer Christopher Larocca seit Kurzem einen neuen Mann an ihrer Seite.

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall, Joshua Hall und ihre Kinder, 2023

Instagram / christinahaack Christina haack mit ihren Söhnen, September 2024

