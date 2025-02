Flirt-Fiasko: Rapper Drake kassiert öffentliche Abfuhr

Bei seinem ausverkauften Konzert im australischen Perth sorgte Superstar Drake (38) für einen peinlichen Moment. Der kanadische Rapper, der mit Hits wie "God's Plan" berühmt wurde, flirtete während seiner Show vor den Augen der Menge mit einer weiblichen Sicherheitskraft – oder versuchte es zumindest. "Hey, komm mal her. Verdammt, schaut sie euch an! Sie sieht unglaublich aus", schnurrte Drake ins Mikrofon, wie ein auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt. Doch als er sie fragte, ob sie ledig sei, blitzte er ab: Die Frau hielt ihm prompt ihren Verlobungsring unter die Nase, woraufhin der Musiker murmelnd weiterzog.

Drake tourt derzeit durch Australien und begeisterte zuletzt einige ausgewählte Gäste mit einem speziellen Konzert in Melbourne, das er vor seinem regulären Tourstart organisiert hatte. Wie Daily Mail berichtete, mietete der Rapper dafür extra einen exklusiven Club an. Die Besucher, darunter auch 25 Miss Universe-Kandidatinnen und lokale Influencer, genossen eine 90-minütige Show – komplett ohne Kameras oder Handys. Dies sollte eine besonders intime und exklusive Atmosphäre ermöglichen. Drake spendierte dazu großzügig Champagner, Martinis und Shots, während er mit unveröffentlichten Songs und Chart-Hits die Partystimmung anheizte.

Drake, geboren als Aubrey Drake Graham, startete seine Karriere nicht als Musiker, sondern als Schauspieler. Bekannt wurde er in der kanadischen Teenie-Serie "Degrassi: The Next Generation", bevor er 2009 schließlich seinen musikalischen Durchbruch feierte. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Hip-Hop, R&B und Pop veränderte er das Genre und setzte neue Maßstäbe. Seine Zusammenarbeit mit Superstars wie Rihanna (36) und Jay-Z (55) sorgte für weitere Erfolge. Fans hoffen jetzt, dass der Musiker sich trotz dieser beeindruckenden Karriere genug Bodenhaftung bewahren konnte, um auch diesen unerwarteten Korb gut zu verkraften.

Getty Images Drake im Oktober 2021

Getty Images Drake und Rihanna, Februar 2011

