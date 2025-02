König Charles und Camilla lassen 20. Hochzeitstag ausfallen

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) planen, ihren 20. Hochzeitstag an einem ungewöhnlichen Ort zu verbringen: Während andere Paare diesen Meilenstein romantisch feiern, werden die beiden Royals in Rom erwartet. Wie The Sun berichtet, absolvieren sie dort eine Reihe offizieller Termine und vertreten das Vereinigte Königreich bei einer Staatsvisite. Neben Besuchen in der Ewigen Stadt soll auch eine Audienz bei Papst Franziskus (88) im Vatikan auf dem Programm stehen. Damit setzen Charles und Camilla auf Pflichtbewusstsein statt Romantik – eine Eigenschaft, die sie in den letzten Jahrzehnten geprägt hat.

Ihr Hochzeitstag fällt somit erneut in eine Phase großer Verpflichtungen. Während ihrer Ehe hat das Paar bereits einiges gemeinsam gemeistert – von diplomatischen Herausforderungen bis hin zu familiären Verlusten, wie dem Tod von Charles' Vater Prinz Philip (✝99) an ihrem 16. Hochzeitstag. Ihr Jubiläum in diesem Jahr wird Berichten zufolge ohne große Feierlichkeiten stattfinden. Insider aus dem Buckingham-Palast betonen, dass es ganz im Charakter der beiden liege, dem Dienst Vorrang einzuräumen. "Es wird erwartet, dass, wenn überhaupt, privat gefeiert wird", verrät eine Quelle gegenüber The Sun.

Die Verbindung zwischen Charles und Camilla, die beide geschieden in die Ehe traten, sorgte nicht immer für positive Schlagzeilen, hat sich aber in den letzten zwei Jahrzehnten als stabil und stark erwiesen. Viele erinnern sich auch an ihre schwierigen Anfänge, da die beiden über viele Jahre hinweg eine kontroverse Beziehung führten, bevor sie offiziell heirateten. Trotz zahlreicher Herausforderungen, einschließlich Charles' laufender Krebsbehandlung, meistern die beiden gemeinsam ihr Leben als Königspaar.

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Samoa

