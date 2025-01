So haben sich Natalia Osada und ihr Jiorgos kennengelernt

Natalia Osada (34) ist momentan gemeinsam mit ihrem Ehemann Jiorgos Triadis in der Show Stranger Sins zu sehen. Im Promiflash-Interview plauderte die TV-Bekanntheit jetzt aus, wie sie ihren Partner kennengelernt hat. "Das ist eine ganz süße Geschichte. Wir sind uns wahrscheinlich zehn Millionen Mal über den Weg gelaufen, aber wussten nichts voneinander", berichtete die Blondine mit einem Lächeln. Da sie in Köln und er in Düsseldorf lebte, besuchten sie häufig die gleichen Lokale. Eines Abends kam es dann zu einem Zusammentreffen: "Er kannte Freunde von mir, ich kannte Freunde von ihm und dann wurden wir einander vorgestellt. Dann saßen wir den ganzen Abend gemeinsam da und haben gequatscht, bis das Restaurant geschlossen hat." Seit Sommer 2021 sind die beiden Turteltauben nun verheiratet.

Bei "Stranger Sins" werden den teilnehmenden Paaren sexuelle Fantasien erfüllt. Dabei bekamen die Zuschauer auch schon intime Einblicke in das Liebesleben von Jiorgos und Natalia. Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin schämt sich dafür nicht. "Ich bin super, super dankbar für diese Erfahrung. Ich würde es jederzeit auch genauso wieder tun. Ich bereue gar nichts", erklärte sie gegenüber Promiflash und machte deutlich: "Man hatte keinen Moment, in dem man sich unwohl gefühlt hat."

Vor der Ausstrahlung des RTL+-Formats waren viele Zuschauer skeptisch, ob "Stranger Sins" mehr als nur eine Erotik-Show werden würde – doch die ersten Folgen scheinen die Fans überzeugt zu haben. Unter einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung schwärmte ein User von Natalia und Jiorgos: "Ihr seid ein tolles Paar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei dem Format weine, aber es ist passiert. Was für ein Glück, so einen wunderbaren Mann zu finden."

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliaosada Natalia Osada und ihr Ehemann Jiorgos Triadis, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliaosada Jiorgos Triadis und Natalia Osada, Januar 2025

Anzeige Anzeige