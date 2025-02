So hart ist heutige Dschungelprüfung für Maurice und Lilly

Im Dschungelcamp ist bereits Tag 14 angebrochen. Auch heute steht wieder eine Dschungelprüfung auf der Matte – dieses Mal müssen Maurice Dziwak (26) und Lilly Becker (48) ran. Der Realitystar und das Model müssen zwei übereinander stehende Duschen betreten. Lilly muss in sechs Löcher greifen, wo sie zehn Schlüssel finden kann. Diese muss sie an Maurice weiterreichen, der unten die Schlösser der Sterne öffnen kann. Drei Schlüssel sind Nieten. Währenddessen steigt bei Maurice das Wasser in der Dusche an. Für die Prüfung hat das Duo insgesamt sieben Minuten Zeit.

Schon bevor es losgeht, macht sich der 26-Jährige Sorgen um die Tiere, die auf ihm landen werden. Als das Wasser in seiner Wanne immer weiter ansteigt, überkommt ihn die Angst – er schreit panisch Lillys Namen und bricht letztendlich die Prüfung ab. Somit kehren die beiden mit null Sternen zurück ins Camp. "Was soll ich machen, ich konnte nichts sehen. Das Wasser war einfach zu viel", rechtfertigt sich der selbst ernannte Löwe. Die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) zeigen sich verwundert: "Das Spielprinzip war doch klar: Sie gibt dir den Schlüssel und du machst auf." Laut ihnen wurde in keiner Staffel so oft eine Dschungelprüfung abgebrochen wie in dieser.

Gestern sah es ebenso ernüchternd aus: Dort mussten sich Jörg Dahlmann (66) und Anna-Carina Woitschack (32) im Solarium "Murwillumbah Sun" in jeweils eine Truhe legen. Doch noch bevor die Prüfung losging, rief die Sängerin den berühmt-berüchtigten Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Damit kehrten auch Jörg und Anna-Carina mit null Sternen zurück ans australische Lagerfeuer.

RTL Lilly Becker, Dschungelcamperin 2025

RTL Jörg Dahlmann und Anna-Carina Woitschack, Dschungelcamper 2025

