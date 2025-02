Süßer Zweiteiler: Leni Klum punktet bei Auftritt in New York

Leni Klum (20) hat am Mittwochabend in New York City mit einem glamourösen Look für Aufsehen gesorgt. Auf der Launch-Party der neuen Collaboration von Stella McCartney (53) und adidas in SoHo glänzte sie in einem funkelnden Ensemble. Ihr graues, mit Juwelen verziertes Top, das ihre definierten Bauchmuskeln betonte, kombinierte sie mit einer eleganten, grauen Anzughose. Ihre schwarzen Stiefeletten und eine schwarze Perlenhandtasche rundeten den glamourösen Look ab. Fotos des Abends veröffentlichte unter anderem Daily Mail. Neben Designerin Stella McCartney selbst zählte auch das Model Alex Consani zu den prominenten Gästen der Veranstaltung.

Für Leni könnte es beruflich kaum besser laufen: In der neuen Staffel Germany's Next Topmodel wird das Nachwuchsmodel als Gastjurorin neben seiner Mutter Heidi Klum (51) über das Schicksal der Kandidaten entscheiden. Auch in dem neuen Trailer zur Show ist die 20-Jährige zu sehen. "Mama, bist du bereit?", fragt sie in dem Video ihre Mutter, die mit "Ich bin bereit" antwortet. Gemeinsam laufen Leni und Heidi dann den Catwalk entlang.

Leni als Gastjurorin ist nicht die einzige Veränderung, die die 20. Staffel von GNTM mit sich bringt: Während vergangenes Jahr zum ersten Mal auch Männer bei der Castingshow ihr Glück versuchen durften, verriet Heidi kürzlich im Gespräch mit dem Stern, dass es dieses Jahr noch diverser werden soll: "In dieser Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Bestager und zwei Bestager-Frauen dabei."

Getty Images Heidi und Leni Klum im Januar 2024

Getty Images Heidi Klum, Golden Globes 2025

