Heidi Klum und Leni glänzen im Clip zur neuen GNTM-Staffel

Heidi Klum (51) feiert 20 Jahre Germany's Next Topmodel mit einer ganz besonderen Premiere. Zum ersten Mal steht ihre Tochter Leni Klum (20) an ihrer Seite als Teil der Show. Die 20-Jährige tritt nicht nur in der diesjährigen Staffel als spezieller Gast auf, sondern verkörpert mit ihrer Mutter zusammen das Gesicht des neuen Kampagnenshootings. Auf einem Promofoto, das Heidi auf Instagram teilte, sind Mutter und Tochter gemeinsam auf dem Laufsteg zu sehen, beide in eindrucksvollen Outfits. Besonders emotional wird es im Trailer, als Leni sagt: "Mama, bist du bereit?", und Heidi mit "Ich bin bereit." antwortet, bevor sie gemeinsam den Catwalk entlanggehen.

Damit schließt sich der Kreis für Leni, die vor 20 Jahren noch als Baby backstage von ihrer Mutter gestillt wurde. Heute erstrahlt sie selbst im Rampenlicht und sitzt sogar in einem der berüchtigten Richterstühle der Show. Leni spricht in der Vorschau voller Stolz über ihre Mutter und ihre Rolle in der bedeutenden Jubiläumsstaffel: "Es fühlt sich wirklich speziell an." Noch dazu zeigt die Kampagne mit Gastjuroren wie Bill (35) und Tom Kaulitz (35) sowie weiteren Prominenten, dass die Jubiläumsstaffel alle bisherigen übertreffen soll.

Die enge Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Heidi und Leni ist längst bekannt. Heidi äußerte sich in Interviews häufig stolz über die Modelkarriere ihrer ältesten Tochter, während Leni immer wieder betont, wie inspirierend ihre Mutter für sie ist. Zudem hat Leni auch ein gutes Verhältnis zu ihrem Adoptivvater Seal (61), den Heidi 2005 heiratete. Seal beschreibt sie liebevoll als die Person, die ihn zum besseren Menschen gemacht hat. Zum 19. Geburtstag der jungen Klum schrieb er auf Instagram: "Danke, Leni, dass du mein Leben so bereichert hast." Mit ihrem gemeinsamen Auftritt bei GNTM zeigen Heidi und Leni nun, dass sie nicht nur privat, sondern auch auf der Bühne ein unschlagbares Team sind.

Backgrid Leni und Heidi Klum, 2024

Kolbert-Press Leni Klum und Heidi Klum in Monte Carlo

