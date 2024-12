Alleinerziehend? Clea-Lacy Juhn repostet kryptisches Video

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, und Fans vermuten, dass die Zwillingseltern Clea-Lacy Juhn (33) und ihr Mann Hasim getrennt sind. Nun befeuerte die Influencerin die Gerüchte weiter: In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Reel, in dem ein alleinerziehender Vater über seinen stressigen Alltag berichtet. Eine Anspielung darauf, dass sie mittlerweile ebenfalls alleinerziehend ist? Auch ließ sie gestern im Netz durchblicken, dass bei ihr aktuell nicht alles rund läuft. Auf die Frage eines Fans, ob es etwas in ihrem Leben gibt, das sie sich so nicht erhofft hat, antwortete Clea: "Tatsächlich gibt es da das ein oder andere."

Was genau sie damit meinte, ließ die 33-Jährige offen. Allerdings verriet Clea, dass sie mit solchen Situationen mittlerweile anders umgeht: "Früher haben mich die Dinge dann sehr traurig gemacht. Heute auch noch. Allerdings mit einem anderen Mindset. Ich bin mir so sicher, dass im Leben alles kommt, wie es kommen soll. Und man nur vor die Aufgaben gestellt wird, die man bewältigen kann."

Im April 2023 machte Clea die Beziehung zu Hasim publik. Im November desselben Jahres traten die beiden dann vor den Traualtar. Im Juli dieses Jahres kamen ihre gemeinsamen Zwillingssöhne zur Welt. In der Schwangerschaft trennte sich das Paar jedoch. "Ich bin gebrochen. Ihr habt bereits seit einiger Zeit gemerkt, dass es hier auf meinem Kanal nur noch mich und meine Babys gibt. Das nicht ohne Grund: Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein", bestätigte die Content Creatorin zwei Monate vor der Geburt das Liebes-Aus. Im August bestätigte Hasim jedoch das Liebes-Comeback.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Mann Hasim, August 2024

