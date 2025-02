"In aller Freundschaft"-Figur kehrt nach vier Jahren zurück

Nach vier Jahren Pause kehrt Doris Kunstmann in ihre Rolle als Hildegard Marquardt bei der beliebten ARD-Serie In aller Freundschaft zurück. In der am 25. Februar 2025 ausgestrahlten Folge 1082 taucht die Mutter der Verwaltungschefin Sarah Marquardt (gespielt von Alexa Maria Surholt, 57) unangekündigt in der Sachsenklinik auf. Hildegards Besuch sorgt jedoch umgehend für Spannungen – nicht nur zwischen Mutter und Tochter. Denn Sarah hat wenig Zeit für ihre Mutter und übergibt die Betreuung kurzerhand an Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 69).

Doch was zunächst wie ein humorvoller Wiedersehen-Moment aussieht, nimmt eine ernste Wendung. Hildegard verbringt einen geselligen Abend mit Roland und Otto Stein (Rolf Becker, 89), bei dem sie die beiden Herren beim Kartenspielen herausfordert. Schließlich vertraut sie sich Roland an und enthüllt ein gut gehütetes Geheimnis, das sie bisher allen, auch ihrer Tochter, verschwiegen hatte. Als Sarah später von diesem Vertrauensbruch erfährt, reagiert sie wütend und aufgebracht. Die Reaktionen und die Konsequenzen des Geständnisses versprechen weiteren Zündstoff in künftigen Folgen der Serie.

Doris Kunstmann ist keine Unbekannte für die deutschen Fernsehzuschauer. Neben ihrer Rolle bei "In aller Freundschaft" hat die renommierte Schauspielerin bereits in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen mitgewirkt – zuletzt als Frau Jensen in der Comedy-Serie Die Discounter. Ihre Figur Hildegard Marquardt hatte sich bei ihrem letzten Serienauftritt 2021 mit einem Heiratsschwindler und einer überraschenden neuen Liebe auseinanderzusetzen. Nun scheint sich die temperamentvolle Seniorin erneut in einem komplizierten Geflecht aus Geheimnissen und Beziehungen wiederzufinden, das für Drama und emotionsgeladene Szenen sorgen wird. Fans dürfen gespannt sein, wie sich das Mutter-Tochter-Verhältnis weiterentwickeln wird.

