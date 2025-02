Isoliert: Prinz Harry hat Schwierigkeiten, Freunde zu finden

Seit über fünf Jahren leben Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) nun in den USA, aber Berichten zufolge hat sich der Herzog von Sussex in Kalifornien schwergetan, neue Freundschaften zu knüpfen. Laut Vanity Fair sei Harry "sozial isoliert" und sein Kontaktkreis beschränke sich fast ausschließlich auf Meghan und die gemeinsame Kernfamilie. Zudem beschreiben Insider Meghan als eine Art Betreuerin für Harry. "Es wirkt fast, als ob sie ihn wieder erziehe", sagt eine Quelle, die mit dem Paar zusammengearbeitet haben soll. Die Herzogin habe laut Insidern zudem zugegeben, dass ihr Mann bisher kaum lokale Bekanntschaften geschlossen habe.

Neben den Schwierigkeiten der sozialen Integration werfen Nachbarn in Montecito dem Paar vor, für negative Aufmerksamkeit in der Umgebung zu sorgen. Anwohner berichten Vanity Fair, dass die Sussexes in der Gemeinde nicht gerade beliebt seien und sich einige beklagen würden: "Sie sind aus England weggezogen, um der Kontrolle der Presse zu entkommen, und alles, was sie tun, ist zu versuchen, in die Presse in den Vereinigten Staaten zu gelangen." Ein Nachbar soll das Paar sogar als "die am meisten verwöhnten und unehrlichen Menschen auf der Welt" bezeichnet haben. Harrys Memoiren "Reserve", die im Jahr 2023 erschienen, sollen zudem seinen familiären Beziehungen weiteren Schaden zugefügt haben. Insbesondere das Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (42) soll seit der Veröffentlichung kaum noch existent sein.

Trotz all dieser Schlagzeilen hat sich das Paar bisher nicht zu den Vorwürfen in der Zeitschrift geäußert. Die königliche PR-Expertin Ailsa Anderson erklärte in einer Folge von "A Right Royal Podcast", dass das vermutlich eine bewusste Entscheidung sei, um die Situation nicht weiter anzufachen. Meghan und Harry betonten in der Vergangenheit wiederholt, wie sehr sie sich ein zurückgezogenes Leben wünschen würden. Gleichzeitig wird immer wieder über Harrys menschliches Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Freundschaft und einem sozialen Umfeld spekuliert. Die beiden lernten sich 2016 kennen und galten lange als ein modernes Vorbild für die Verbindung von Royals und Celebrity-Kreisen.

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinz Harry, August 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kolumbien

