Fans munkeln: Hat Meghan Trainor mit Ozempic nachgeholfen?

Bei Meghan Trainor (30) sind in den vergangenen Monaten ordentlich die Kilos gepurzelt. Mittlerweile hat die Sängerin sogar beinahe ein Sixpack. Ihre Fans fragen sich nun, ob die "Made You Look"-Interpretin mit Ozempic nachgeholfen hat. Immerhin haben schon einige Stars und Sternchen auf das Medikament zurückgegriffen, um endlich die Traumfigur zu erreichen. Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag sammeln sich Kommentare wie: "Sie sieht jetzt sehr dünn aus. Hat sie Ozempic genommen?" und "Da hat wohl jemand Ozempic genommen."

Aber nicht alle Fans sind dieser Meinung. Einige verteidigen Meghan auch und sind sich sicher, dass die Musikerin lediglich eine Menge Sport gemacht hat und einem harten Ernährungsplan gefolgt ist. "Nein, sie hat sich im Fitnessstudio den Hintern aufgerissen! Wenn du sie wirklich verfolgen würdest, hättest du das mitbekommen", wettert ein Fan. Ein weiterer schließt sich an und tippt: "Wen interessiert es? Es geht niemanden etwas an, was sie mit ihrem Körper macht."

Ob sie sich ihre Traumfigur nun mit Ozempic erarbeitet hat oder nicht, bleibt weiterhin ungeklärt. Fest steht: Meghan schreckt vor Beauty-Behandlungen nicht zurück. Erst vor Kurzem verriet sie, dass sie sich einem sogenannten "Lip Flip" unterzogen hat, der allerdings in einem Albtraum endete. "Ich habe es vermasselt. Ich kann nicht mehr lächeln. Mein Gesicht tut weh", berichtete sie in ihrem Podcast "Workin' On It". Das Nervengift Botox entstellte ihr Gesicht für kurze Zeit und verursachte bei der 30-Jährigen Schmerzen.

Getty Images Meghan Trainor im Dezember 2019

Getty Images Meghan Trainor im November 2024

