Roland Kaiser nimmt Jugend in Schutz und fordert Verständnis

Die Schlagerlegende Roland Kaiser (72) hat sich eindringlich für die Jugend starkgemacht. Der Sänger verteidigte in einem Interview mit der Bild die jüngere Generation gegen Vorwürfe, die häufig von älteren Menschen erhoben werden. Beispielsweise werde die Jugendsprache oft kritisiert oder der Jugend Faulheit unterstellt. "Wir waren exakt genauso. Wir haben uns gegen das Establishment und die Älteren aufgebäumt und auch eine andere Sprache gesprochen. Das ist normal, Sprache ändert sich", erklärte Roland.

Im Song "Was aus euch wird" von seinem Album "Marathon" widmete Roland seinen vier Kindern ein musikalisches Denkmal, das zugleich seine Wertschätzung für die Jugend ausdrückt. "Dieses Lied entspricht meiner generellen Einstellung der Jugend gegenüber. Viele Menschen beklagen die Jugend von heute, die angeblich nichts mehr taugt. Den Satz hat Sokrates schon gesagt und er stimmt bis heute nicht. Ich sehe meine Kinder und viele andere junge Menschen und bin begeistert von ihrem Fleiß und wie sie ihren Weg gehen", so Roland weiter. Auch seine eigenen Kinder würden ihm helfen, modern zu bleiben, vor allem in Bezug auf die modernen Medien. Der Sänger erklärt: "Die sind in vielen Dingen geschulter als ich selbst, vor allem in sozialen und digitalen Medien. Da bin ich völlig unterlegen. Aber ich kann dafür andere Dinge besser. Und wenn man sich da in der Mitte trifft und sich gegenseitig bereichern kann, ist das wunderbar."

Wenn er von anderen älteren Menschen hört, dass sie sich gegen das Gendern stellen, sagt der 72-Jährige: "Versuch’s doch mal! Du sprichst auch nicht mehr wie unter Goethe und Schiller. Sprache verändert sich, Ansichten ändern sich. Mode ändert sich. All das ändert sich. Geh' mit der Zeit, sonst musst du mit der Zeit gehen. Ganz einfach." Roland, einer der erfolgreichsten deutschen Schlager-Stars, nahm sich im Laufe seiner Karriere oft Zeit, um private Einblicke zu gewähren. Mit seinen vier Kindern, die aus unterschiedlichen Beziehungen stammen, hat er ein enges Verhältnis. Besonders seine eigene Jugend scheint ihn stark geprägt zu haben, da der Sänger stets betont, wie wichtig Offenheit, Wandel und Verständnis zwischen den Generationen sind.

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Familie, Dezember 2024

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia Keiler, 2025

