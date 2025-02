Schuld an Samiras Trennung? Laura Lettgen bezieht Stellung

Erst gestern schockte Samira Yavuz (31) ihre Fans, als sie öffentlich die Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (31) bekannt gab. Gossip-Experten vermuteten sofort, dass Serkans Fremdgehgerüchte mit Laura Maria Lettgen aka Laura Blond etwas damit zu tun haben. Die ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin äußert sich nun selbst dazu. In ihrem Broadcastchannel auf Instagram teilt sie ein Statement: "Fühle mich gerade wie in einem Fiebertraum. Ich werde öffentlich als F***e bezeichnet, obwohl ich nichts gemacht habe. [...] Ich habe nie etwas bestätigt oder mich dazu geäußert. [...] Jetzt lese ich überall Beiträge, in denen mir plötzlich die Schuld an irgendwas gegeben wird – was zur Hölle?"

Die TV-Bekanntheit weist damit alle Vorwürfe, der ausschlaggebende Grund für das Ehe-Aus von des einstigen Bachelor in Paradise-Traumpaars zu sein, von sich. Ob es den Seitensprung gegeben hat oder nicht, darauf geht sie nicht weiter ein. "Ich als Außenstehende kann nur sagen: Wenn eine Beziehung oder Ehe zerbricht, gibt es dafür meistens mehrere Gründe. Was wirklich alles passiert ist, wissen am Ende nur die beiden selbst", betont Laura. In diesem Punkt stimmt sie sogar der Meinung der zweifachen Mama zu. Samira äußerte sich schon zuvor zu den Spekulationen, dass Laura der Grund für ihre Trennung sei. "Freunde, F***e Blond ist nicht der Grund für die Trennung. Es geht um weitaus Schlimmeres als diese Aufmerksamkeitsscheiße, die mich in einer ohnehin schwierigen Lage meiner Beziehung getroffen hat", schrieb die Ex-Bachelor-Kandidatin in ihrer Instagram-Story.

Eine weitere Person, die in diese verworrene Situation involviert ist, äußerte sich bislang noch nicht. Weder auf das Trennungsstatement seiner Ex-Partnerin noch auf die Fremdgehvorwürfe kam eine Reaktion von Serkan. Auch Samira beleuchtete die Gründe für ihre Entscheidung nicht weiter. Das Ende der Beziehung wird aber wohl weitreichende Konsequenzen haben. Schon seit 2021 sind die beiden ein Paar. Kennengelernt und verliebt haben sie sich im TV. Nur wenige Monate nach der Datingshow-Teilnahme gaben beiden Realitystars bekannt, ein gemeinsames Kind zu erwarten. 2023 folgte ihre standesamtliche Hochzeit und ein Jahr später die Geburt von Töchterchen Nummer zwei.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

