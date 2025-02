So denkt Anna-Carina nach Dschungel-Aus über Edith Stehfest

Für Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) ist am Donnerstagabend das Dschungelcamp-Abenteuer zu Ende gegangen. In ihren letzten Tagen in der australischen Wildnis ist die Verräter-Bekanntheit besonders mit ihrer Mitstreiterin Edith Stehfest aneinandergeraten. Obwohl es zu einer Entschuldigung von Ediths Seite kam, herrscht bei Anna-Carina noch dicke Luft. "Ich weiß da auch nicht, was gezeigt wurde, aber ich bin jetzt nicht superfein mit Edith Stehfest aus dem Dschungel rausgegangen", stellt die 32-Jährige während einer Pressekonferenz klar, bei der auch Promiflash anwesend war.

Doch nicht nur mit Edith gibt es für Anna-Carina wohl noch Klärungsbedarf. Auch auf Kandidat Timur (35) ist die Sängerin offenbar nicht mehr gut zu sprechen. "Zum Schluss war es auch mit Timur Ülker schwierig", gesteht Anna ein. Der GZSZ-Star und Edith sind für die einstige DSDS-Kandidatin zwei Personen, bei denen die Masken auf unangenehme Weise gefallen sind. Trotzdem reflektiert Anna-Carina: "Aber ist ja auch nicht das Camp der guten Freunde, sondern es sind da verschiedene Charaktere, die aufeinanderprallen und das muss ja auch nicht mit jedem matchen."

Auslöser für Anna-Carina und Ediths Streit war eine Dschungelprüfung, die das Playboy-Model aus Angst abgebrochen hatte. Nach der misslungenen Prüfung träumten die Camper am Lagerfeuer von leckerem Essen und zählten zahlreiche Köstlichkeiten auf – für die Frau von Eric Stehfest wohl ein absolutes No-Go. "So viel Essensgerede. Keine Sterne holen, aber über Essen reden", meckerte die Sängerin – sehr zum Unmut von Anna-Carina und den anderen Campern.

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Anna-Carina Woitschack, Sam Dylan und Timur Ülker, Dschungelcamp-Stars 2025

rtl Anna-Carina Woitschack und Edith Stehfest im Dschungelcamp 2025

