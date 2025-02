Wollen Rebecca Ries und Gök Göker den Babynamen verraten?

Rebecca Ries und Göktug Göker steht eine aufregende Zeit bevor: Die Temptation Island V.I.P.-Stars werden zum ersten Mal Eltern. Im Promiflash-Interview plaudert Rebecca ganz offen über ihre Schwangerschaft und das ganze Baby-Thema – unter anderem kommt die Sprache auch auf den Namen. "Der Name steht schon fest. Aber ich bin wirklich sehr vorsichtig, ob ich den Namen überhaupt komplett verraten werde", gesteht die Beauty und fügt hinzu: "Durch das alles habe ich echt einen Schrecken bekommen, wie ekelhaft Menschen sein können. Wenn ich den Namen verrate, muss ich ja noch mehr Angst haben, dass ich irgendjemanden triggere, wie das Kind heißt, oder dass wieder irgendwelche blöden Kommentare kommen." In den sozialen Medien hat es für die werdenden Eltern nämlich nicht nur Glückwünsche gegeben, sie hatten auch einiges an Kritik wegstecken müssen. Lediglich den Anfangsbuchstaben ihres Babys zu verraten, sei deshalb für das Paar eine mögliche Alternative.

"Blöde" Kommentare ernteten die Influencer vor allem im Zusammenhang mit dem Gender-Reveal des Babys. Welches Geschlecht der Nachwuchs haben wird, ist inzwischen zwar kein Geheimnis mehr – das Paar verriet es jedoch erst ein paar Tage nach der großen Verkündungsparty für Freunde und Familie. Dass sie ihre Community so lange zappeln ließ, gefiel einigen Fans überhaupt nicht. Für die 30-Jährige schien das Geschlecht aber keine Überraschung zu sein: Rebecca war sich schon lange sicher, dass sie einen Sohn bekommt! "Seit dem 10. August sage ich, es wird ein Junge. Und ich hatte recht. Mein kleiner Bär", schrieb sie unter das Instagram-Video, in dem sie die Nachricht verkündeten.

Der errechnete Geburtstermin liegt noch knapp zwei Monate in der Zukunft – planmäßig soll Beccis Kind am 20. April das Licht der Welt erblicken. Dass sie und Gök ein Baby erwarten, hatte der Realitystar eine ganze Weile für sich behalten. Nachdem die beiden sich bei den Dreharbeiten des TV-Experiments kennengelernt hatten, in dem Rebeccas Beziehung zu Adrian Alian (28) in die Brüche ging, lernten die Reality-Bekanntheit und der Verführer sich off-Cam näher kennen. Beim großen Wiedersehen der Show Ende des vergangenen Jahres machten sie dann nicht nur ihre Beziehung öffentlich, sondern ließen auch die Baby-Bombe platzen.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Realitystar

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

