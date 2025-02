Diese Stars räumten bei den Critics' Choice Awards 2025 ab

Hollywoods Preisverleihungssaison ist in vollem Gange und so brachten auch die Critics' Choice Awards 2025 wieder die größten Namen der Film- und Fernsehwelt zusammen. Durch die Show führte erneut Chelsea Handler (49), die mit ihrem gewohnt scharfsinnigen Humor für Highlights sorgte. Die Veranstaltung, die aufgrund der verheerenden Waldbrände in Los Angeles zunächst verschoben wurde, stand im Zeichen beeindruckender Werke: "Anora" wurde als bester Film ausgezeichnet, während Adrien Brody (51) für seine Rolle in "Der Brutalist" den Preis als "Bester Schauspieler" erhielt. Demi Moore (62) überzeugte als "Beste Schauspielerin" in "The Substance".

Die FX-Serie "Shōgun" ging als großer Gewinner aus der Verleihung hervor und überzeugte in gleich vier Kategorien. Die aufwendige historische Dramaserie, basierend auf dem gleichnamigen Roman von James Clavell, begeisterte sowohl Kritiker als auch Publikum. Hiroyuki Sanada, der nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent an der Serie beteiligt war, wurde als "Bester Schauspieler in einer Dramaserie" ausgezeichnet. Zudem sicherte sich die Serie die Preise für "Beste Dramaserie", "Bester Nebendarsteller in einer Dramaserie" (Tadanobu Asano) sowie "Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie" (Moeka Hoshi).

Moderatorin Chelsea, bekannt für ihren treffsicheren Witz, führte das Publikum mit einer Mischung aus Charme und satirischen Kommentaren durch den Abend. Die Komikerin, die durch ihre Talkshow "Chelsea Lately" bekannt wurde, hat schon häufig bewiesen, dass sie selbst große Bühnen spielend meistert. Privat hat sie in Interviews oft betont, wie wichtig ihr Authentizität im Umgang mit Stars und Publikum sei. Vor allem mit ihrer Fähigkeit, ernste Momente mit einer Prise Humor zu versehen, trug sie dazu bei, dass die Veranstaltung sowohl glamourös als auch unterhaltsam verlief.

Getty Images Adrien Brody, Januar 2025

Getty Images Chelsea Handler, Januar 2023

