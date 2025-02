Ist das der Grund für Samira und Serkan Yavuz' Ehe-Aus?

Vor wenigen Tagen überraschte Samira (31) ihre Follower mit der plötzlichen Trennung von ihrem Mann Serkan Yavuz (31). Einen Grund für das Liebes-Aus nannte die Reality-TV-Bekanntheit bis jetzt noch nicht, dafür packt ein Insider gegenüber Bild aus, was angeblich hinter der Trennung stecken soll. "Samira hat herausgefunden, dass Serkan seit Längerem eine Affäre haben soll und hat sich dann getrennt", verrät die Quelle gegenüber dem Blatt. Um wen es sich dabei handeln soll, erwähnt die Freundin aus dem Umfeld des ehemaligen Paares nicht.

Doch in den vergangenen Stunden kursierten Gerüchte, dass Laura Maria Lettgen etwas mit der Trennung zu tun gehabt haben könnte. Dieser Anschuldigung nahm Samira in ihrer Instagram-Story jedoch den Wind aus den Segeln: "Freunde, F***e Blond ist nicht der Grund für die Trennung. Es geht um weitaus Schlimmeres als diese Exposer-Scheiße, die mich in einer ohnehin schwierigen Lage meiner Beziehung getroffen hat." Auch Laura meldete sich daraufhin in ihrem Broadcast-Channel zu Wort: "Fühle mich gerade wie in einem Fiebertraum. Ich werde öffentlich als F***e bezeichnet, obwohl ich nichts gemacht habe. [...] Ich habe nie etwas bestätigt oder mich dazu geäußert. [...] Jetzt lese ich überall Beiträge, in denen mir plötzlich die Schuld an irgendwas gegeben wird – was zur Hölle?"

Das Ehe-Aus machte Samira kurz nachdem sie auch die Zusammenarbeit an ihrem gemeinsamen Podcast mit Serkan beendete bekannt. Ihre Fans schrieben ihr daraufhin unzählige Nachrichten, ob alles in Ordnung sei. Wenig später ließ sie die Bombe platzen: "Mein Leben steht gerade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos. Ich brauchte einfach erst mal Zeit für mich, um irgendwie klarzukommen."

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Ex-Bachelor-Kandidatin

