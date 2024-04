Gesundheitliche Probleme: König Harald tritt künftig kürzer

König Harald von Norwegen (87) geht es zwar wieder besser, dennoch möchte er es offenbar langsamer angehen lassen. Der norwegische Regent nahm seine Pflichten nach seiner Herz-OP wieder auf, doch er wird zukünftig deutlich weniger Termine wahrnehmen. Das geht nun aus einer Vereinbarung hervor, die unter anderem Reuters vorliegt. In dieser heißt es: "Mit der heutigen Rückkehr des Königs an seinen Arbeitsplatz wird er seine verfassungsmäßigen Pflichten als Staatsoberhaupt wieder aufnehmen, Sitzungen und Audienzen im Königlichen Palast abhalten sowie offizielle Besuche in Norwegen durchführen." Des Weiteren steht in dem Statement, dass es künftig eine "dauerhafte Reduzierung der Anzahl und des Umfangs" seiner Aufgaben geben wird.

An Haralds erstem Arbeitstag nach seiner Rückkehr stand es jedoch offenbar nicht auf der Liste, sich zurückzunehmen. Der 87-Jährige nahm am Montag gleich mehrere Audienzen wahr. Dabei konnte der Gatte von Königin Sonja von Norwegen (86) auf die Unterstützung seines Sohnes, Kronprinz Haakon (50) , zählen. Dieser vertritt seinen Vater ohnehin, wenn dieser eine Pause braucht.

Harald kämpft schon länger mit Herzproblemen. Aus diesem Grund wurde ihm im März schließlich eine wichtige Unterstützung operativ eingesetzt. "Seine Majestät der König erhielt heute einen permanenten Herzschrittmacher. Die Operation war erfolgreich und dem König geht es gut", verkündete der norwegische Palast unmittelbar nach dem Eingriff auf royalcourt.no.

Getty Images Kronprinz Haakon und König Harald von Norwegen

Getty Images König Harald von Norwegen im März 2019

