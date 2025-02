Maurice Dziwak pöbelt nach seiner Dschungelcamp-Rauswahl

In der gestrigen Folge des Dschungelcamps wurde Maurice Dziwak (26) von den Zuschauern aus der Show gewählt. Wie Aufnahmen in der heutigen Show zeigen, scheint das den Reality-Star sehr getroffen zu haben. Nachdem Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) das Camp verlassen haben, pöbelt er los – und zwar direkt in die Kameras. "So eine Scheiße. Es gibt welche, die wollen gar nicht hier drin sein und spielen was vor. So was Lächerliches, was zeigt ihr denn hier von den Leuten?", meint er aufgebracht und fügt dann noch hinzu: "Hättet ihr es so gezeigt, wie es hier wirklich ist, wären die Leute aufgewacht. Ich dachte, man soll authentisch sein. Dass ich rausfliege, ist egal, aber diese Ungerechtigkeit stört mich extrem." Dann nennt er die Show "fake" und "heuchlerisch".

Wen genau er mit diesen Andeutungen meint, verrät er nicht. Er zetert nur weiter: "Was hier passiert, ist unfassbar, und ihr zeigt das offenbar nicht. Muss ich akzeptieren, muss ich hinnehmen." Dennoch lässt sich vermuten, dass er damit vor allem einen seiner Mitcamper meint – Timur Ülker (35). Mit dem ist er in den vergangenen Tagen nämlich schon öfter aneinandergeraten. Dass der Schauspieler seit Kurzem immer wieder nach Aufmerksamkeit sucht, stieß bei dem selbst ernannten "Löwen" auf Unverständnis. Laut ihm wollte Timur mit traurigen Geschichten für Sympathiepunkte bei den Zuschauern sorgen.

Dass Maurice jetzt scheinbar eine so schlechte Einstellung dem Dschungelcamp gegenüber hat, kommt etwas überraschend, wenn man bedenkt, dass er am Anfang noch ein großer Verfechter von Harmonie zwischen den Campern war. Er wollte sogar mit allen eine WhatsApp-Gruppe eröffnen. Das hat sich jetzt wahrscheinlich erledigt. Womöglich wird er auf seine Zeit dort aber eh nicht besonders glücklich zurückblicken: Im Beisein von Promiflash meckerte Maurice bei einer Pressekonferenz nach seinem Exit: "Die Schlafsituation, die war nicht so geil, wenn man da nur auf dem Boden pennt. [...] Die Toilette war auch unangenehm."

Anzeige Anzeige

RTL Maurice Dziwak und Timur Ülker, Dschungelcamp-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL Maurice Dziwak, Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige