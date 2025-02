Rihanna feiert stilvoll in L.A. trotz A$AP Rockys Prozesses

Rihanna (36) ließ sich trotz der momentanen Schwierigkeiten in ihrem Privatleben nicht davon abhalten, das Leben zu feiern. Am vergangenen Mittwoch wurde die Sängerin dabei gesehen, wie sie stilvoll gekleidet zur Geburtstagsfeier ihrer Cousine im Restaurant Nobu in Los Angeles erschien. In einem langen, braunen Mantel im Schlangenlederlook, kombiniert mit grauen Jeans, zeigte sich Rihanna entspannt. Die Sängerin, die mit ihrem Partner Rakim Mayers, besser bekannt als A$AP Rocky (36), zwei Söhne teilt, nutzte den Abend, um dem stressigen Alltag zu entkommen – denn ihr Partner steht derzeit in einem aufsehenerregenden Gerichtsprozess.

Der 36-Jährige sieht sich schweren Anschuldigungen gegenüber: Der Rapper soll im Jahr 2021 seinen ehemaligen Freund und Kollegen Terell Ephron, bekannt als A$AP Relli, mit einer halbautomatischen Waffe bedroht und angeschossen haben. Diese Vorwürfe weist er jedoch entschieden zurück und hat auf nicht schuldig plädiert – bei einem Schuldspruch könnten ihm bis zu 24 Jahre Haft drohen. Rihanna zeigte zuvor bereits ihre Unterstützung für ihn, indem sie bei einer Gerichtsverhandlung in Los Angeles anwesend war. Dort saß sie in der ersten Reihe an der Seite von Rockys Mutter und seiner Schwester, um ihm den Rücken zu stärken. Berichten zufolge hat sie den Gerichtsraum unter strengen Sicherheitsvorkehrungen betreten, um nicht aufzufallen.

Für Rihanna, die oft positiv und mit Optimismus in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, steht das Familienleben klar im Vordergrund. Seitdem sie mit A$AP Rocky zusammen ist, spricht sie regelmäßig über die Bedeutung von Zusammenhalt und Liebe für sie und ihre Söhne RZA (2) und Riot Rose (1). Die beiden Kinder scheinen das Leben des Paares auf besondere Weise bereichert zu haben. "Ich glaube nicht, dass es eine perfektere Person gibt, denn wenn die Zeitpläne hektisch sind, hat sie großes Verständnis dafür. Und wenn der Zeitplan frei ist, verbringt man die meiste Zeit miteinander. Es geht nur um Verständnis und Kompatibilität", schwärmte der Musiker im vergangenen Jahr in einem Interview mit Billboard.

ActionPress / Backgrid Rihanna im Februar 2025

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Juni 2024

