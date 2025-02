So läuft das Zusammenleben von Temptation-Nasrin und Josh

Im vergangenen Jahr stellten Nasrin und Josh bei Temptation Island ihre Beziehung auf die Probe. Das Experiment scheiterte fast – letztendlich gaben sie ihrer Liebe aber noch eine Chance. Im November 2024 zogen die Social-Media-Bekanntheiten sogar in ihre erste gemeinsame Wohnung. Promiflash hat die beiden beim Mates-Date-Event in Berlin getroffen und erfahren, wie das Zusammenleben läuft. Nasrin und Josh sind sich einig. Die hübsche Blondine bringt es kurz und knapp auf den Punkt: "Sehr gut!"

Vor allem Josh macht den Eindruck, als habe er nicht damit gerechnet, dass das Zusammenleben ihm so gut gefallen werde. Zuvor wohnte er nämlich in Innsbruck und verbrachte viel Zeit mit seinen Hobbys und seinen Kumpels. "Also ich bin sehr viele Kompromisse eingegangen. Ich bin aber überrascht, dass es bis jetzt gut läuft – besser, als ich dachte", gesteht er zu und fügt sogar hinzu: "Ich fühle mich zum ersten Mal so richtig zu Hause." Entgegen seiner Erwartungen fühle es sich für den Realitystar nicht danach an, "Freiheiten aufzugeben", sondern eher wie "das nächste Kapitel aufzuschlagen". Seine Partnerin sehe das genauso, wobei sie auch betont, dass sich beide nach wie vor sehr viele Freiheiten lassen: "Jeder darf das machen, worauf er Lust hat."

Im Promiflash-Interview lässt die Influencerin durchblicken, dass sie anscheinend nicht abgeneigt davon ist, auch bald den nächsten Schritt in der Beziehung zu gehen. Könnte da wohl bald eine Verlobung anstehen? "Für mich war das ein wichtiger Schritt und ich liebe es, zusammenzuleben. Das ist natürlich der erste Schritt und hoffentlich folgen dann auch die nächsten. Das wäre mein Wunsch", gibt Nasrin zu.

Instagram / nasrin.eileen Nasrin und Josh, ehemalige "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / nasrin.eileen Nasrin, "Temptation Island"-Teilnehmerin

