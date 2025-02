Falsches Bild? Nasrin und Josh wollen sich als Paar beweisen

Josh und Nasrin sammelten bei Temptation Island erste TV-Erfahrungen. Der große Treuetest auf der Insel der Verführung war für das Influencer-Paar jedoch nicht immer leicht – besonders Josh fiel durch intensive Flirts und Grenzüberschreitungen auf. Im Interview mit Promiflash beim Mates Date Event in Berlin weisen die beiden den Ruf weit von sich, der ihnen seither nachhängt. "Ich habe auch das Gefühl, dass man nach 'Temptation' so seinen Stempel hat, wie man als Paar ist. Wenn wir noch mal ein Format gehen, dann wäre das auch der Grund: um den Leuten Einblick zu geben, was wirklich bei uns los ist", erklärt Nasrin.

Daher wünschen sich Josh und Nasrin, ihre ganz eigene Paar-Dynamik bald wieder im TV zeigen zu dürfen. Die beiden könnten sich zum Beispiel vorstellen, in Das Sommerhaus der Stars einzuziehen. "Wir wollen den Leuten da draußen zeigen, wie wir als Team funktionieren und dass wir trotz des Streits dann doch wieder harmonieren. Das macht unsere Beziehung aus, dass wir uns halt richtig fetzen können, aber kurze Zeit danach dann auch wieder vertragen können", betont Josh gegenüber Promiflash. Der Unternehmer gibt zu: "Das Sommerhaus wäre auf jeden Fall eine Zerreißprobe, aber wir wären dabei."

Besonders Josh leidet unter den Meinungen der Zuschauer, die ihn teilweise immer noch für sein Verhalten verurteilen. Er gesteht: "Mich stört, dass ich als übergriffig bezeichnet wurde, ganz klar, weil ich so nicht bin und natürlich juckt einen das." Bis heute beeinflusst die Zeit in der Realityshow sein Zusammenleben als Paar mit Nasrin. Die leidenschaftliche Tänzerin nimmt ihren Liebsten jedoch in Schutz: "Das ist auch etwas, was selbst mir ein bisschen schmerzt, weil ich ja weiß, wie er im wahren Leben ist – am Ende des Tages ist er ein sehr, sehr liebevoller Mann und liebevoller Freund."

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Couple

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Kandidaten

