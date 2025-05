Nasrin und Josh sind jetzt "bereit für die Kinderplanung"

Sind Nasrin und Josh etwa bereit für den nächsten Schritt? Die beiden Influencer wurden durch ihre Teilnahme an Temptation Island bekannt. Auch wenn die Zeit in dem Treue-Test-Format alles andere als einfach für sie war, wirkt ihre Beziehung heute gestärkter denn je. Promiflash hat das Paar nun bei der Premiere von Kampf der Realitystars Staffel sechs getroffen und ein wenig mit ihnen über ihre gemeinsame Zukunft geplaudert. Dabei verrieten sie, dass sie allmählich die Kinderplanung angehen! "Ich habe meine Pille abgesetzt. Und jetzt schauen wir mal, was läuft. Aber vielleicht so nächstes Jahr", verriet Nasrin, während Josh bestätigte: "Ja, wir sind generell bereit für die Kinderplanung."

Dass sie zukünftig auf das hormonelle Verhütungsmittel verzichten wolle, verriet die Münchnerin bereits vor ein paar Wochen auf Instagram. Damals betonte sie aber noch, dass bei ihrer Entscheidung der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund stehe. "Ich wollte hauptsächlich von den Hormonen wegkommen", erzählte sie und fügte hinzu: "Wir haben zwar einen Kinderwunsch, aber noch nicht jetzt." Seitdem scheinen die beiden Reality-TV-Darsteller ihre Meinung noch mal geändert zu haben – auch wenn sie sich wohl noch ein paar Monate damit Zeit lassen wollen.

Während ihrer Teilnahme an "Temptation Island" im vergangenen Jahr führten Nasrin und Josh noch eine Fernbeziehung. Das änderten sie aber Ende 2024: Gemeinsam zogen die Tänzerin und der Gastronom in ihre absolute Traumwohnung und sind mit dieser Entscheidung nach wie vor superhappy. "Ich fühle mich zum ersten Mal so richtig zu Hause", gestand Josh in einem Promiflash-Interview vergangenen Februar beim Mates-Date-Event in Berlin.

