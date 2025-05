Josh ist seit "Temptation Island"-Teilnahme eifersüchtiger

Eigentlich haben Nasrin und Josh eine sehr gefestigte Beziehung. Die beiden Influencer überstanden gemeinsam sogar das Treue-Experiment Temptation Island, wohnen inzwischen in einer gemeinsamen Wohnung und planen ihre Zukunft zusammen. Trotzdem ist Eifersucht ein Thema – vor allem nach der Zeit bei "Temptation Island" sei die bei Josh mehr geworden. "Es ist für mich nicht immer ganz einfach. Ich bin eifersüchtiger geworden. Vor allem, nachdem sie nach Temptation mit dem ein oder anderen Typen in Kontakt stand. Für mich war nach Temptation das Buch zu – es war ausgemacht, dass der Kontakt komplett abgebrochen wird. Das war bei Nasrin eben nicht so", erzählt er bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" Staffel sechs ganz offen im Promiflash-Interview.

Auch dass Nasrin für ihre Teilnahme an "Make Me Famous" für eine Woche aus der gemeinsamen Wohnung auszieht und in die Villa, in der gedreht wird, einzieht, scheint Josh ganz schön gegen den Strich zu gehen. "Ich hoffe einfach, dass sie wiederkommt, weil sie ist ja jetzt in einer schönen Villa mit Pool und Dachterrasse. [...] Und da ist auch so ein muskulöser, gut aussehender Hetero-Mann, der, wie ich es einschätze, auch ihr Typ ist. [...] Da bekommt man manchmal schon Bammel. [...] Für mich ist das nicht immer ganz einfach, um ehrlich zu sein", gibt der Gastronom zu. Laut Nasrin seien Joshs Sorgen aber absolut unberechtigt: "Ich bin da nur eine Woche. Und der Dennis hat eine Freundin und ich habe einen Freund. Da kann ich dir deine Sorgen schon nehmen", betont die Beauty.

Nach "Temptation Island" war es eigentlich vor allem Josh, der bei den Zuschauern in Ungnade fiel. Er sorgte mit den Verführerinnen für die eine oder andere spicy Szene, von denen auch seine Freundin nicht begeistert war. Anfang des Jahres verriet er bereits in einem Promiflash-Interview, dass auch Nasrin sich einiges geleistet habe, was in der Ausstrahlung aber nicht gezeigt wurde. Die Tänzerin verteidigte sich jedoch: "Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Aber ich war schon cool mit ihnen, und ja, wir haben auch mal geflirtet. Wenn du in dieser Bubble bist und dich mit den Jungs gut verstehst und ein bisschen was trinkst, dann bist du halt offener und lockerer. Das wurde jetzt nicht gezeigt."

Instagram / nasrin.eileen Nasrin, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / nasrin.eileen "Temptation Island"-Stars Nasrin und Josh, Juni 2024

